備戰星期一：港股飄忽　跟專家搵食

美國聯儲局點陣圖預示年內不會加息，當局更指將於9月停止縮表。近日香港樓市氣氛已明顯好轉，樓價指數亦結束跌勢，有新盤近300伙即日沽清。凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬認為，市場購買力正在釋放，有利新盤銷售，地產股值得吸納。



然而，投資市場上星期氣氛飄忽，重磅股騰訊控股(00700)及中國移動(00941)業績都唔多靚仔。恒指上周五曾失守29,000點，即市低見28,847點，幸午後重新發力，最終升41點，報29,113點，兩萬九關失而復得，全星期累漲101點。



話咁快來到3月最後一個星期，本周將迎來多隻內險及內銀股壓軸公布業績，短期或成大市氣氛能否回暖之關鍵，至於散戶又應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好準備。



1、【鄺民彬：地產股宜中長線部署】

https://bit.ly/2OlPAJJ



2、【鄺紫珊：A股牛市勢重新啟動】

https://bit.ly/2FvEEq9



3、【陳建豪：聯儲局不變應萬變有因】

https://bit.ly/2Fq3Vkw



4、【陳鳳珠：內地5G產業發展具優勢】

https://bit.ly/2OqJnfS



5、【葉尚志：中銀香港上升趨勢未改】

https://bit.ly/2WgFEUI



6、【趙文傑：美國鋪定減息之路】

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