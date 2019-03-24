發改委：力推鐵路油氣電力壟斷行業改革

國家發改委副主任寧吉喆表示，將擴大改革混合所有制改革試點，全力推進鐵路油氣電力壟斷行業改革。此外，將進一步加快制定相關配套規定，推動更多批具有標誌性意義的外資項目落地。下一步將按照《外商投資法》要求出台實施，加快制定相關配套規定，保護外商投資企業的合法權益。



他稱，發改委一方面要進一步縮減外商投資准入負面清單，深化農業、採礦業、製造業、服務業開放，允許更多領域實行外資獨資經營，完善負面管理制度，全面清理取消負面清單以外領域，針對外資設置的准入限制。



另外，要制定鼓勵外商投資產業目錄，擴大鼓勵外商投資的範圍，吸引跨國公司來華投資，並設立生產研發基地，健全外資項目服務機制，按照國務院的要求，推動一批規模較大、示範性較強、具有標志性意義的重大資項目盡快落地。



至於國內方面，他指中國將在能源、交通、通訊等基礎設施領域促進有效投資，依法合規採用政府和社會資本合作(PPP)等多種方式調動社會資本投入補短板重大項目，加快推進川藏鐵路、沿江高鐵等一批重大工程規劃建設。



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