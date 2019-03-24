樓價UPDATES：海堤灣畔交投飆5成　高價個案驟現

東涌海堤灣畔本月暫錄9宗成交，交投量比上月增加5成，當中不乏高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地聚文樓高層D室，實用面積約598方呎，為兩房間隔，外望樓景，經議價後減價32萬元或約2.7%，最終以1,168萬元易手，實用呎價約19,532元。屋苑現時僅餘2個放盤提供，叫價由1,200萬元起。



●西灣河鯉景灣一個連平台兩房戶，望內園景，實用面積約480方呎。業主以約920萬元放盤約半個月，即獲外區客洽詢，雙方議價後減價10萬元，以910萬元成交，實用呎價約18,958元。



●市況火熱，優質單位受追捧。柴灣杏花邨35座中層8室，實用面積約615方呎，為三房方廳間隔，向東南，望會所泳池及海景，景觀吸引。由於同類放盤少有，故獲同區換樓客斥1,080萬元購入，實用呎價約17,561元。上址1988年購入價僅約55.6萬元，期內升值逾18倍。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天錄零議價成交，剛易手的6座中層F室兩房戶，向西南望海景，實用面積約494方呎，以850萬元放盤3個月，終獲外區買家承接，實用呎價約17,206元。據了解，買家為夫婦，心儀單位景觀開揚，在無睇樓情況下決定入市。



●九龍站本月二手交投持續升溫，擎天半島暫錄4宗成交，平均實用呎價31,867元。屋苑2座中層H室，實用面積870方呎，屬三房包括套房間隔，另設工人套房，成交價2,600萬元，實用呎價29,885元。原業主持貨近10年，帳面獲利1,386.2萬元。



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新界區



●海堤灣畔3座高層A室，實用面積573方呎，屬兩房間隔，可享機場海景。上址1月份開價780萬元放售，現僅微減10萬元，即以770萬元成交，實用呎價13,438元。是次做價創屋苑同類單位歷史次高，僅較去年6月高位低約10萬元。原業主於2003年以170萬元一手入市，持貨至今帳面獲利600萬元。



●上水奕翠園本月暫錄約兩宗買賣，包括1座低層E室，採三房包括套房間隔，實用面積約1,022方呎，業主叫價1,260萬元放盤超過一個月，經數度議價後，以1,020萬元轉售，實用呎價約9,980元。買家為區內人士，鍾情屋苑園景單位，有見上址座向及景觀合適，睇樓1次便落實入市。

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