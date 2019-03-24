易綱：續促進金融改革開放　年底前將推5項措施

內媒報道，人民銀行行長易綱於一個論壇上表示，將進一步推動金融改革和開放，推動金融監管體制改革，完善利率、匯率、市場化形成機制，擴大金融的對外開放。



他表示，今年年底之前將推出5項措施，包括鼓勵在信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域引入外資；對商業銀行新發起設立的金融資產投資公司和理財公司的外資持股比例不設上限；大幅度擴大外資銀行業務範圍；不再對合資證券公司業務範圍單獨設限，內外資一致。全面取消外資保險公司設立前需開設兩年代表處要求。



至於今年重點任務，就是研究如何能夠使市場準確定價，提供足夠的對沖工具，使得各種各樣的投資者能夠有效地對沖風險，有效地管理風險。

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