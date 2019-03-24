柴灣兩幢相連工業大廈招標　市值約25億

仲量聯行表示，柴灣豐業街4及6號的兩幢相連工業大廈志同昌工業大廈及志榮昌工業大廈，以及上環新紀元廣場高座(中遠大廈)5樓一個車位，以招標形式出售，截標日期為今年5月15日中午。市場人士估計，物業市值約25億港元。是次招標的兩幢工廈，買家可選擇入標認購其中一幢或全數兩幢。



資料顯示，上述兩幢為相連工業大廈，鄰近前中華汽車巴士廠大型住宅重建項目，兩廈共佔地約30,140方呎，提供總樓面面積近32.5萬方呎，將以部分交吉及部分連租約形式出售。按柴灣分區計劃大綱圖，地皮現劃為「工業」用途，可以最大地積比率重建，最高可建總樓面面積逾36萬方呎，可作工業或倉庫用途，發展潛力可觀。



仲量聯行董事總經理曾煥平表示，自政府去年宣布將於今年部署重推『活化工廈2.0』政策，市場對區內工廈物業的需求顯著上升，區內工廈極具升值潛力，而豐業街項目重建後將擁有海景景觀，發展潛力優厚，預期將吸引投資者、發展商及用家競投。

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