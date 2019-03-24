重磅研究：95%比特幣交易造假

最廣為市場認識的虛擬貨幣比特幣再惹爭議，外媒引述研究發現，市面上有95%的比特幣數據為假交易，即由炒家刻意製造的一場「騙局」，以吸引更多投資者參與首次代幣發行(ICO)的集資活動。



由資產管理公司Bitwise發表的研究指，公司早前分析市面上81家比特幣交易所數據，發現其中有71家錄得「洗售交易(Wash Trading)」，即交易員同時出售和購買相同份額的交易，以營造虛擬貨幣交投非常活躍的氣氛。



報告稱，市場數據顯示每日平均錄得規模達60億美元(約468億港元)的比特幣交易，但當中僅有2.73美元的交易為合法。



報告又舉例解釋，最大型的合法虛擬貨幣交易所Coinbase，於今年3月首周錄2,700萬美元交易，惟另一新興交易平台CoinBene於同一時段內，竟錄4.8億巨額交易，反映當中擬涉及大量虛假交易。



Bitwise全球研究主管Matthew Hougan指，不少人認為虛擬貨幣是一個龐大的市場，因人們普遍只關注交易數據，事實上，市場早已盛傳比特幣存在假交易的問題，目的是為了吸引投資者加入虛擬貨幣集資。



值得留意的是，以「去中心化」為最大特色的比特幣，曾被市場捧為最具升值潛力的虛擬貨幣，2017底更一度逼近2萬美元關口，惟隨後屢爆各類醜聞後不斷貶值，期間累跌近8成，周日(24日)最新僅報3,993美元。

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