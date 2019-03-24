港股前瞻：恒指料低開近500點　後市或再試牛熊線

美國及歐元區最新製造業採購經理指數(PMI)遜預期，美國長、短國債孳息率又出現「倒掛」，市場對經濟衰退的恐慌又再重燃，上周五美股急瀉，勢拖累本周亞洲區股市，其中恒生指數或低開近500點。有券商直言，倘內地股市續偏軟，或中美本周貿易談判再添陰霾，不排除恒指後市有機會考驗250天牛熊分界線、即28,131點。



香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)全線偏軟，滙豐控股(00005)、中國海洋石油(00883)、中國人壽(02628)、建設銀行(00939)及騰訊控股(00700)等ADR，均較本港收市跌逾2%。按比例計算，恒指周一或低開494點，見28,619點。



一般情况下，長債的孳息率會高於短債，因借款年期較長、風險亦較高，惟一旦出現長、短債孳息率「倒掛」，即長債孳息率跌至低於短債孳息率，根據歷史經驗，往往預示經濟未來或有機會出現衰退。上周五美國十年期國債孳息率便低於三個月國債孳息水平。



中投傲揚基金經理溫鋼城直言，PMI及國債孳息向來是經濟的領先指標，現時此兩項數據都顯示未來環球經濟或「唔掂」，加上季結在即，內地例「水緊」，香港一個月銀行同業拆息亦升上1.77厘的兩個半月高位，短線港股料出現調整。倘內地股市不太差，恒指在28,700至28,800點或有少許支持。儘管未來一、兩日恒指50天線有機會升穿250天線，出現「終極黃金交叉」，但根據過去經驗，出現「終極黃金交叉」後，恒指往往會後抽回落至50天線(28,120點)，不排除同時考驗250天牛熊分界線。



不過，他認為只要恒指不跌穿27,260點的「雙底頸線」就問題不大，即使美國長、短國債出現孳息「倒掛」，根據歷史顯示，起碼要三至十五個月才會出現經濟衰退，且他相信各國央行會「出招」避免經濟 衰退出現。因此，若恒指回落至28,100至28,200點水平，可伺機少量低吸5G概念股、「豬肉股」、高息及公用股。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，今年首季市場只着重炒作貿易談判進展良好及內地救市的憧憬，完全忽略經濟數據，儘管現時美國經濟增長只是放慢，但歐元區經濟可說已在衰退中，未來數月環球經濟數據料續轉差，即使中國推出減稅降費等刺激經濟措施，相信要兩、三季後才見成效，於中、美、歐三大經濟體都「唔掂」下，中、美貿易談判若沒有實質結果，恒指短線或下試28,200點。



他表示，倘恒指跌穿「頸線」27,260點，投資者宜先離場，持現金為上，因恒指或有機會步入熊市三期。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/