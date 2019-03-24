孖妹S檔案：美股通頂炒　贏面零舍高？

美股雖然上周五(22日)急跌，但年內升幅仍唔錯，散戶夜晚捱眼瞓炒吓又值唔值得？外媒報道話，內地投資者唔執輸，寧願捱夜都要炒喺美國上市嘅中概股，孖妹就好奇香港股友會唔會都係咁癲，所以夜闖佢哋民居，搵嚟挑燈夜「炒」美股嘅投資者剖白。



蔡：美股投資者 蔡逸飛



吳：有「美股隊長」之稱的美股投資者 吳瑞麟



溫：中投傲揚基金經理 溫鋼城



譚：中環資產投資行政總裁 譚新強



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●實戰篇：議息日出擊宜快狠準



Kitty：喺特別日子炒股好緊張！



蔡：喺聯儲局議息等重要日子，我必定通頂。喺上周四(21日)，開市望過無咩特別後，就做其他嘢，上吓網。凌晨兩點，聯儲局公布議息結果，我買入一隻交易所買賣基金(ETF)，名為iShares Russell 2000 Growth ETF(美股：IWO)，指數於凌晨兩點四十七分觸及高位後倒跌，我即止蝕平倉。我亦沽出部分之前揸落嘅貨，套現買入另一隻ETF，名為iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(美股：TLT)。全晚結算蝕少少。



吳：我當日無入市，因一般議息當日股市會較波動，唔適宜倉卒做投資決定。我通常會等議息結果公布完，睇吓市場預期與聯儲局議息結果有冇落差，再從詳計議。中長線部署就似行山，唔使趕路，最緊要唔好行錯方向。除非係短炒，或跑100米，先唔使思考。



蔡：就是次議息嚟講，股市表現比想像中差，美股短期可能仍有下跌空間。不過就算市況差，都未必會沽清，會持股七成，增持債券比例至三成。我睇好科技及醫藥股，例如Xilinx(美股：XLNX)及NVIDIA Corp(美股：NVDA)，以及微軟(美股：MSFT)同亞馬遜(美股：AMZN)。



彩兒：不如分享吓你嘅揀股秘技吖！



蔡：揀股宜吼強勢股。我會先確認股價位處向上勢頭，並於50天移動平均線上，另現價未跌低過歷史高位兩成。揀選行業方面，會留意板塊輪動，預測後起之秀，如去年12月議息後，美國房地產信託回勇。另1月由科技及醫療股領漲，我睇位食胡，依家到金融及能源股急起直追。



彩兒：你平時炒美股個Schedule係點㗎？



蔡：美股一開市，我就必定𥄫實。我主要分析技術走勢入市，若見股價大幅波動，或貼近區間頂部或底部，唔知會否轉勢，嗰時就會打醒精神。又或每逢業績期，會睇實持股嘅業績時間表，事先部署，因績後股價波動或大，隨時升跌一成。



由凌晨至兩點，若股市唔係好Chok，唔睇都OK。我會趁機重溫港股圖表，計劃開市部署。我習慣喺港股臨收市，下午三至四點先落盤。凌晨兩至三點，我會瞓吓，等收市前一個鐘再睇。



Kitty：你會唔會頻頻交易？



蔡：有時每日出入十幾次，但有時則少至一季先十次。持股方面，短則一周，長則一年。一般美股向好，交易頻率愈低。當股市愈波動，買指數或板塊ETF就較好，因唔使太分心。目前股票組合裏，三成為指數ETF，四成為板塊或行業ETF，其餘為個股，咁樣有助分散風險。



美股選擇多，入場費低，無限手數，一股都可交易。港股嘅話，如一手滙豐控股(00005)近2.6萬元，但其美國預託證券(ADR)最低入場費為一股，即約300多港元。兼且無資產增值稅，僅得股息稅劃一為利息30%，故我着眼賺價，唔賺息。



●新手篇：專家教提早部署 唔使捱夜



Kitty：聽你哋講咗咁多，我哋決定要實戰吓，有乜竅門要留意？



蔡：雖然自己炒美股都幾貼市，但盡量唔好日日通頂，如果唔係會傷身。



溫：其實炒美股冇大家想像中咁精彩，類似股神巴菲特嘅投資方法先較合理。依家好少交易員通頂炒美股，而好似我朝早要返工嘅人，Set好位就唔捱夜。況且人手唔夠電腦快，小鳥一去不復返，一口價走咗就買唔番，唔使等，睇得多仲亂。



最關鍵係開市同收市前，期間唔破位就唔使理。而我周一至四好少睇，唯獨周五就會睇實，並諗定下一周嘅部署。操作就同我嘅健康生活習慣一樣，都會買好一周嘅餸菜，主要係預先包裝好嘅急凍肉類，方便每日做完Gym就煮嚟食。



彩兒：若想買美股，可去銀行或證券行開美股投資戶口，有啲戶口係各國股份通用，更為方便。而申請時，需提交有效身份證明文件，以及填寫美國稅務局要求嘅W8-BEN表格。費用方面，除一般交易佣金，美股設有ADR託管費及股息稅。



●從利率期貨預估加息機會



彩兒：炒美股點可以唔睇息口去向？



吳：聯儲局議息會議係最難預測，投資者通常用點陣圖分析，但聯儲局經常高估通脹及加息空間，以致其預測利率偏高。相反，芝加哥聯邦基金利率期貨更能準確預估加息步伐，更具參考價值。例如早於去年10月，利率期貨已預計聯儲局幣策趨鴿派，但主席鮑威爾喺12月初議息時仍維持鷹派言論，待美股隨後急轉直下先轉軚。



另一方面，要學懂分辨市場利率、理論利率及官方利率。市場利率指10年期國債孳息率，係聯儲局冇得控制；而理論利率係聯儲局模型；官方利率則係銀行同聯儲局拆借嘅短期利率，聯儲局控制得到。



市場着重息率多過就業數據，因近年就業數據一直改善，唔多係焦點。去年10月份，市場認為美國經濟轉弱，令加息預期減低，國債及美國房地產信託基金受惠。



吳：我建議月供美國標普500指數ETF(美股：VOO)或科技ETF，ARK Web x.0 ETF(美股：ARKW)，慢慢儲。按美國大型股份歷史表現，每年平均回報有8至9%。科技股股價雖較Chok，但其爆炸力相對較強。ARKW入場門檻低，可以買一個基金單位，即四百幾港元，管理費又平，仲要由科技女股神Catherine Wood揸旗，股價2017年初至今升一倍有多。今年第一季美股升勢凌厲，相信第二季會抖抖，但逐啲買冇有怕！



Kitty：科技女股神？我哋Miss咗啦！



●展望：中美倘達貿易協議利後市



彩兒：我想買吓美國科技股，例如美國電動車生產商特斯拉(美股：TSLA)。



譚：五大科技股「FAANG」(即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)等美國互聯網平台公司面臨各地政府加強監管，例如反競爭行為及關注青少年心智發展等挑戰，所以業務難有無窮增長。惟睇好Netflix，因其用戶群細啲，想像空間大啲。



溫：不過，受惠全球央行寬鬆幣策，以及預計中美會達成貿易協議，我認為美股及港股年內均會向上，港股年底升至32,000點。



溫：從美國總統特朗普喺Twitter及Facebook嘅封面照片或短片都表明佢非常重視2020年總統選舉，一旦未能續任，佢再無特赦權，必定官司纏身。因此，我覺得中美貿易戰將達成協議，而美國係向中國率先開炮，所以談和結果理應係益美國多啲，包括增加採購美國農產品，以至內地開放汽車進口等。



我覺得買美股好過港股，因其成交較大，交易佣金亦平過港股，可低至0.001%。我多炒美股指數ETF，例如SPDR S&P500 ETF Trust(美股：SPY)。而幫公司管理嘅基金就多投資中概股。



Kitty：你哋咁醒，不如幫我哋管理埋啦！

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