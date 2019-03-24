退休無憂：曾輸身家測量師　置業有計變億元富翁

人生總要經歷過風浪才能登上高峰！建築測量師徐小龍畢業後開始投資期指，惟一次失誤令他輸身家，更要日日捱麵包還債。正當人生跌落谷底時，奇迹出現，他的事業發展迅速，並開始投資物業，由住宅、工廈以至甲級商廈樣樣齊，成功翻身之餘更能在40歲時達致財務自由，成為億元富翁，生活無憂。



出身於小康之家的徐小龍一直不用憂柴憂米，惟直至大學一年級時，父親所經營的生意轉差，家庭經濟頓時陷困，自住物業及其他資產被銀行收回，全屋只剩下一部電腦，他忍不住流下男兒淚，並觸發其半工讀賺錢，做兼職補習老師及銷售電腦。



為免父母有更多壓力，他決定供自己讀書。他又把握時間打工，例如其他同學會穿便服上課，自己則每天穿上西裝，以便放學後出外工作，如組裝電腦零件後將電腦出售，甚至會送貨上門。



雖然主修測量學，但卻選了金融作為其中一個選修科，他認為金融與環球經濟息息相關，加上內地推出宏觀調控，令他更留意經濟時事，也啟發投資思維。畢業後，他一邊工作，一邊研究股經。



剛踏入股場時，他主力投資股票，及後涉足期指。在1995年日本發生神戶大地震，當時他沽出兩張恒指期貨，賺得3萬元，這一役令他意識到原來利用期指賺錢不算太難。惟一年後，某天港股跌數百點，他即打電話給經紀，叫他先將兩張期指平倉，惟該經紀卻因要去洗手間，轉交另一人落盤，但之後竟然因溝通上的問題，把平倉動作改為再多買兩張期指，結果自然是「蝕到喊」，想不到一趟洗手間的時間，就令他大蝕二十多萬元，而那筆錢當年就是他整副身家！



他坦言，人生再次跌入低潮，覺得人生不再有意義，當時站在一條行人天橋上，想過一躍而下；惟望着腳下經過的車輛，心想「咁就跳落去，如果死唔去，但結果畀車撞到變殘廢，咪要身邊嘅人照顧我一世？咁做太自私啦。」這個想法將他從軟弱中拉出來，重新振作，繼續努力工作把債務還清。不過，由於當時還未考取測量師牌，每月人工不足兩萬元，扣除還款及家用後，所剩無幾，每日要捱麵包過日子。



正當過着艱難日子時，有朋友邀請他一同創業開設建築公司，但畢竟有錢才能成事，當時還在還債的他自知沒有能力。不過朋友竟稱：「得㗎啦，你唔使出錢，出力就得，我哋拍住上。」因此，他在無提供資金下卻能擁有公司股份，直至今天仍非常感恩，直言上天讓他在低谷遇上恩人。他們開設國建寶建築公司，並為公司申請品質檢證，專營為舊樓進行外牆及大堂翻新工程，發現當大堂鋪上雲石，外牆換上日本磚後，物業價值及租金最少能升值一成。



他分享：「不應等待物業升值，而應自行將物業增值。」例如一個豪華裝修的單位定能吸引更多租客，市場需求多，業主自然可上調租金，租值亦會較同類型單位為高，日後轉售時亦可抬價出售。



經歷過失敗，他在往後的投資路上更會做足功課，並看準時機出手。作為測量師的他，又將專業知識應用到投資上。如2003年政府推行個人遊，他為部分物業申請改變用途，將商業物業改劃成酒店或服務式住宅，以迎合遊客急增的需求；其後，他留意到市場對小型辦公室及儲存空間的需求，於是與朋友合力買入全層工廈，並改成多個小型辦公室。至2008年政府取消葡萄酒稅，他創立優達酒業，專營紅酒批發及零售服務，同時將工廈改建成紅酒儲藏庫。



各項業務的生意漸上軌道，收入可觀外，更為他帶來人脈，結識往後的投資拍檔，繼而成為物業市場的專業投資者。他在投資商廈方面別具眼光，並偏好供應量較少的地區，以中區為例，當年有不少海外公司來港租用寫字樓，必定會選位置最佳的龍頭地區，因租金有支持，物業升值潛力大。



他與拍檔合資，曾在半年內斥逾4億元掃貨，當中不乏甲級商廈，包括上環信德中心一籃子單位，中環皇后大道中九號全層及銅鑼灣東角中心等，部分物業持貨數年後轉售，升值逾50%。他坦言，當時為賺錢最快最多的時期，更引領他在40歲時提早達致財務自由。



徐小龍熱衷於物業投資，由甲級商廈至小型住宅單位通通買齊。他認為，買樓如買藍籌股，必要買最優質、富特色單位，最重要考慮因素不是樓價升幅，而是當樓價下跌，哪類物業抗跌力最強，便最值得買。



不過，他曾靠Feel買樓。在2007年，當年恒指在十月升上31,958點高位，他覺得「股市先行、樓價滯後」理論可大派用場，深信樓價有水位。某日他恰巧有置業Feel，走進地產代理行稱：「幫我揀10個單位，我依家買。」他買入荃灣綠楊新邨多個單位，每個單位樓價介乎120萬至160萬元，其後全數售出，平均每伙獲利約15至20%。



縱使他多次看準時機入市，但亦有睇錯市的時候。他鍾情豪宅物業，覺得內地買家來港入市時，會選擇擁開揚海景兼有特色的優質獨立屋，故當時在西貢匡湖居買入多間大屋。

本以為捉到買家心理，豈料內地客竟選擇九龍站豪宅，認為盤名夠「厲害」，如君臨天下等，加上維港美景吸引，踴躍入市，帶動該區樓價，西貢樓價卻跑輸，令他狂跌眼鏡！



香港住屋問題備受關注，有調查顯示，香港連續8年登上全球樓價最難負擔的「一哥」地位，打工仔要不吃不用約19年先夠錢買樓。



徐小龍亦有感現時樓價貴，且單位愈建愈細，但認為上車困難的問題一直存在，若單靠人工一分一毫儲蓄，未有靠投資成功將資本增值，要買樓確實困難。



他建議，當年輕人儲到數十萬元資金，不妨考慮先買車位投資，待升值後再套現買樓。對於打工仔來說，設法將財富增值，比不吃不用慳到盡更重要。資料顯示，今年一月天水圍嘉湖山莊車位售價約100萬元，近日回升至130萬元。



他指，政府早年收緊「發水」條例，將可獲寬免計算樓面面積的設施的上限比例，統一降至一成，其中建於地底的停車場可獲百分百寬免，惟興建地底停車場成本高，發展商為控制成本，寧願減少車位，供應減少，致近年車位價格飆，未來全港車位比例料變得更少，故有升值空間。

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