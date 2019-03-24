先施5供3集資重組　大股東提收購要約

先施(00244)宣布重組，解除交叉持有股權的障礙，包括建議供股、場外回購及集團內部轉讓先施股份。若有關供股的包銷協議條件無法達成或終止，則其將失效，回購及集團內部轉讓的分步亦將不會進行。一旦重組完成，由先施主席兼執董馬景煊及非執董陳文衛持有的Win Dynamic的持股權將增至約36.95%，需提全購，惟Win Dynamic有意維持先施上市狀況。



作為重組分步之一的供股資料顯示，先施將按每五股現有股份公開發售三股新股，合計約3.95億股新股，約佔先施經擴大後已發行股份逾37%，所得款項淨額估計約9,250萬元，計劃用作支付回購及系內股份轉讓的代價所需。先施主要股東Win Dynamic目前持有股權約26.48%，將擔任是次供股的包銷商。



現時先施人壽保險、先施保險置業持及先施化粧品合共持有約2.6億股先施股份，佔已發行股份28.34%。針對重組分步之二的場外回購，上周五（廿二日）先施與上述三間附屬訂立協議，以總代價約6,771.52萬元回購約2.6億股。完成後，三間附屬將不再持有先施任何股份。



至於集團內部股份轉讓，上周五先施分別與上述三間附屬在內的系內公司訂立協議，總代價約2,290萬元，由先施以現金支付。完成後，先施將直接持有先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品約70.05%、77.46%及81.08%權益。該公司將於五月十七日舉行股東會，表決是否通過各項交易。



重組完成後，Win Dynamic持有先施股權將由26.48%增至36.95%或以上，須作出強制性現金收購要約，Win Dynamic有意於要約結束後維持先施上市狀況。據協議，每股供股、回購價及強制性現金收購價均為份0.26元，為上周五先施股份收市價。

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