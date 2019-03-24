瑞士手錶2月對英國出口飆58%　原因同脫歐有關！

根據瑞士鐘錶工業聯合會官網公布，在經歷1月份的微弱增長之後，瑞士手錶在2月的出口表現有所好轉，出口金額約18億瑞士法郎(約142億港元)，按年增長3.4%。



期內，瑞士手錶對全球各大主要市場的出口表現中，對中國的手錶出口金額按年增長15.1%，為連續兩月下跌後再度實現增長。但是對香港和美國的出口增長受到去年同期極高的對比基數帶來的負面影響，出口金額按年分別下跌3.8%及6.6%。反而，由於脫歐因素，英國眾多商家開始大量囤積手錶，推動本月對英國出口的高額增長，按年急漲58.3%，增速是各大主要市場中最高。



香港經貿商會會長李秀恒表示，手錶的價值分別是實用價值及保值能力。隨着智能手錶的興起，手錶的用途不僅僅是用作看時間，卻成為日常生活之中的貼身工具。如量度心跳等等。



然而，他指，智能手錶缺乏保值能力，只具備相當高的實用性。反之，傳統瑞士手錶現時只用作保值及身份地位的象徵。儘管瑞士手錶去年銷售額全面回升，他相信，只限於頂尖瑞士錶製造商，中低檔手錶市場反應則普遍平淡。整體而言，他對瑞士錶今年的前景持十分保守的態度。



事實上，瑞士鐘錶工業聯合會資料顯示，2月份價格低於200瑞士法郎的手錶出口金額按年下跌近15%，表現為所有價格區間手錶中最差。反而，價格在3,000瑞士法郎以上手錶出口金額繼續按年錄得強勁增長，表現好於其他價格區間。



國際市場研機機構Strategy Analytics近日公布的數據顯示，去年全年智能手錶全球出貨量創下4,500萬隻的歷史新高，按年升逾53%。

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