中石化去年賺616億遜預期　上季盈利倒退87%

中國石油化工(00386)周日(24日)正式派發成績表。去年全年純利按年增長約20%至616.18億元人民幣(下同)，差過市場預期；若單計去年第四季更加按年少賺逾87%至僅14.63億元。連同末期息0.26元，中石化全年每股派息0.42元，派息比率約82.5%，按年跌逾35個百分點。



截至2018年12月底止全年，中石化營業額按年增長22.82%至逾2.82萬億元。然而，如果單看去年第四季，業績按年或按季計算都是大幅倒退。該公司更新，為煉油業務從海外採購原油的子公司聯合石化因原油交易策略失誤，去年錄得淨虧損40.24億元。



業績通告顯示，中石化去年原油每噸實現銷售價格按年上升三成，天然氣每千立方米實現銷售價格按年亦升8%，上游勘探及開發業務全年經營虧損按年縮窄78%至101.07億元。不過，當中90.26億元是在去年第四季錄得，按季擴大超過12倍。如撇除長期資產減值的影響，勘探及開發業務全年經營虧損為58億元。



收入佔比最大的營銷及分銷業務方面，去年全年經營利潤按年倒退25.67%至234.67億元；單計末季更加只有7,500萬元，按年及按季均倒退約99%。



去年「中國石化」品牌油站僅增28座至30,661座，期內汽油、柴油及航空煤油售價均有雙位數升幅，可是境內成品油總經銷量按年僅增1.4%，單站加油量按年微升0.3%，整項業務的總經營費用卻漲近兩成，主要是成品油價格上漲令採購成本上升。



與此同時，煉油業務經營利潤去年倒退逾15%至584.27億元；單計末季，按季或按年都倒退逾99%。化工業務經營利潤全年幾乎原地踏步；單看末季，按季及按年倒退約62%及70%，跟煉油一樣受累材料成本上漲。



董事長戴厚良表示，國際油價今年恐大幅震盪，但成品油及石化產品將逐步走向高端，內地天然氣需求亦能保持快速增長。



中石化今年原油產量目標為2.88億桶，按年大致相若，惟天然氣則計劃多產約4%至近1.02萬億立方英尺。資本開支計劃加碼15.5%至1,363億元，當中596億元用於勘探和開發，按年增加逾41%，「重點安排」包括重慶涪陵及四川威榮頁岩氣項目，以及建設天然氣管道和儲氣庫。



連同中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)，「三桶油」今年資本開支計劃合共加碼最多18.39%至5,169億元。

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