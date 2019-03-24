【深度解構】四大內銀放榜在即　派息難再增？

內地四大銀行2018年業績將於本周揭盅。分析師認為，受較高基數影響，估計內銀去年第四季盈利僅輕微增長2%，而內地經濟增長放緩令銀行加大撥備，則可望紓緩2019年度盈利下行壓力，惟籲勿對提高派息予以厚望。



華泰金融控股(香港)研究部首席分析師陳姝瑾表示，2017年內地淨息差明顯擴闊，惟去年內地經濟宏觀壓力較大，在高基數之下，預料拖累去年第四季盈利增速，但全年計增幅則有半成。



部分內銀已公布2018年度業績快報，摩根士丹利分析其中，指內銀去年第四季收入增長強勁，按年平均增幅為14%，全年收入增長一成。不過，業績快報顯示去年第四季內銀純利平均按年下跌0.5%，反映因應經濟增長放緩而提高撥備，認為可緩衝2019年盈利下行的風險。



資產質素一向為市場關注重點。大摩指，銀行加大力度核銷壞帳，去年第四季平均不良貸款率按季下跌1個百分點至1.72%。該行認為，大型銀行的資產質素可保持穩定，中小型銀行的生成不良貸款則難言樂觀。



陳姝瑾亦認為，去年下半年貸款增速提升，同時加大核銷力度，預計去年四大行不良貸款率有所下降。中銀國際證券則料，去年第四季反映壞帳壓力的年化不良生成率，將按季上升34個百分點至1.2%。



中銀國際亦認為，在內地加大逆周期調節力度的背景下，銀行業增加撥備將對淨利潤增長帶來影響，受惠較寬鬆的貨幣環境，銀行整體息差可保持平穩，預測去年全年淨息差為2.12%，中小行改善幅度會勝於大行。



內銀淨息差平穩，展望貸款增長成為收入的推動引擎。大和資本預計，2019至2020年的內地貸款受自然增長、政策放鬆帶動，可保持強勁的增長勢頭，尤其國有銀行和大型股份制銀行的貸存比率較低，同時具有充足貸款額及較佳資本狀況，預計信貸增速勢跑贏同業。



四大銀行中，大和認為建設銀行(00939)、工商銀行(01398)的資本狀況較強，認為可看高一線。其中，認為建行在潛在經濟衰退下，仍可保持強勁的盈利能力，淨利息收入增長穩定，故給予「買入」評級，目標價為6.98元。

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