沈振盈：跌勢再現　危機逐步逼近

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，上周指出：「若以玄學的判斷，本周的日子仍是好壞參半，可能繼續營造跌不下的走勢，先跌後反彈。好淡的分界線，還看28,500至28,700點的支持區會否失守。」



結果上周恒指一度升至29,500點水平之後，出現回吐壓力，29,000點關口亦一度失守。主要是重磅藍籌股相繼公布業績，中國移動(00941)及騰訊(00700)在績後出現急插，拖低大市。



大市經過近3個月的反彈，升到現水平，走勢出現較大的波動是正常的。基於估值跟基本因素愈來愈脫節，意味着向下拉的力量也愈來愈大。



另一方面，上周五(22日)港股收市後，歐洲股市出現急速跌勢，特別是德國股市，原因在於數據顯示經濟衰退的機會愈來愈大。到美股開市，市場走勢進一步惡化，一直強勢的美股，也難再有支持。結果，美股三大指數亦全面下跌，當中以納指跌幅最大，下跌2.5%，而道指亦跌460點，跌幅1.7%。



至於港股美國預託證券指數亦跌近500點，跌至28,600點水平。危機似乎已逐步逼近！本周每日的股市走勢預測：



周一(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，即市有反彈。



周二(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，弱勢再現，反覆向淡。



周三(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，走勢續淡。



周四(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木局，持續偏軟。



周五(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況現震盪。



(作者為註冊持牌人士)

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