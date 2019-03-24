券商盼證監會進一步釐清銷售複雜產品新規

香港證監會原定在下月6日實施中介人在銷售複雜產品時須替客戶進行合適性評估，但在考慮業界的意見後，證監會同意將生效日期押後3個月至7月6日。業界指出，由於產品覆蓋範圍很廣，尤其是海外的複雜產品很多，故不少券商向證監會反映希望進一步釐清。



證監會的新規定是當中介人在網上及非網上(如透過與客戶面對面、電話等方式)銷售複雜產品，無論是純粹執行客戶交易指示，抑或涉建議招攬行為，中介人都需確保複雜產品是適合客戶，客戶亦需獲提供產品資料和警告聲明。如中介人是向客戶招攬銷售或建議任何金融產品，則無論有關產品是屬於複雜或非複雜產品，一概都須遵守合適性的規定。



所謂複雜產品是指因結構複雜，致令其條款、特點等不大可能會被零售投資者理解的產品，如複雜債券、衍生產品基金、對沖基金、股票掛鈎投資工具等。



若複雜產品是在交易所買賣的衍生產品，如期貨、窩輪、牛熊證、合成交易所買賣基金(ETF)、槓桿及反向產品等，在不涉招攬或建議，即只執行客戶交易指示下，中介人可豁免有關合適性規定，只需遵守有關在「認識你的客戶」程序時，評估客戶對衍生工具的認識等。



證監會去年10月發表有關非網上複雜產品的諮詢總結時，給予6個月的過渡期以實施新規定。但有業界認為過渡期應較長，以便它們預留時間以檢視和修改產品清單。



他們指，產品覆蓋範圍太廣，尤其是海外的複雜產品很多，證監會又不接受若只執行交易指示可豁免合適性評估(交易所買賣的衍生產品除外)，意味很多產品必須要進行盡職審查。「要券商在接受客戶交易指示前，必須完成產品審查，執行上有難度！」券商紛紛向證監會反映，以待進一步釐清。



他們續指，對複雜產品定義也不太清晰，如在基金分類上提出疑問，「衍生產品係複雜產品，咁有衍生工具的ETF，算唔算複雜產品？但這些ETF是上市，又好多人買賣喎！」



證監會上周決定將實施日期押後3個月，並提供進一步指引。證券商協會主席陳柏楠預期，在新規定實施初期，券商態度會趨審慎小心，為怕有灰色也帶，都不會貿然向客戶提供建議，純粹執行客戶交易指示，以免被「抽秤」沒做合適性評估，這對證券行業務肯定有影響。「經紀係提供服務，如無提供建議，客如何畀佣金你？去經紀化已是無可避免的趨勢！」



新規定亦令券商工作量增加，券商的法律責任及風險大增，如建議招攬的產品不適合投資者，投資者可追究提出索償。



有證券行負責人指，近年證監會不斷加強有關合適性規定，向客戶建議任何股票，需要替客戶做合適性評估，券商成本提高，有個別券商已不再容許經紀向客戶提供建議、或不准經紀主動致電給客戶。一些證券行，就要經紀寫報告，解釋給客戶提供建議的原因。「經紀係靠把口搵食，唔畀投資意見，等如廢左經紀的搵食技能。如經紀行同銀行運作方式一樣，都是不比投資建議，大部分客戶都會選擇去銀行，證券行生意肯定受影響。」

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