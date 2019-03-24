地產專題：新界細價樓V形大反撲　半數盤漲一成

多項利好消息湧現，帶動樓市「V形」反撲。當中以新界區細價屋苑升幅最驚人，不少更收復低位時的跌幅。《東網》追蹤的15個二線屋苑中，有8個或約53%平均成交呎價漲幅高逾10%，期內以大圍金獅花園升近16%最多。



根據差餉物業估價署資料，二手住宅樓價指數自去年八月起開始回落，並連跌五個月，共挫達9%。而上述統計屋苑，佔多達11個或約73%的彈幅，高於整體二手累計跌幅。



事實上，上車需求仍然殷切，買家眼見樓價「跌唔落」，近月開始加快入市。利嘉閣古向嘉指出，金獅花園去年底平均呎價曾跌至1.45萬元，但本月錄得的3至4宗買賣，呎價已上揚至1.68萬元。當中金豐閣高層實用面積266方呎單位，成交價468萬元，呎價約1.76萬元，為近期新指標價。據了解，同類單位做價，早前曾跌至395萬元。



古氏續稱，2月時以約470萬元足以購買面積363方呎較大單位，反映期間樓價升幅顯著。該盤現時約有10個放盤，入場升至約460萬元起。另外，市場指出，同屋苑金富閣高層5室一房戶，實用面積322方呎，剛以517.5萬元易手，呎價16,071元。而該座中層同室單位，去年跌市後做價曾低見420萬元。



而龐大的購買力湧現，令價格在短期內飆升。元朗區3月首20日已錄近130宗買賣，當中溱柏佔至少5宗，平均呎價12,213元，較去年12月的10,558元，急漲約15.7%。中原王勤學稱，農曆新年後，區內二手購買力釋放，集中追捧可承做八成樓按的600萬元以下單位，帶動該類屋苑價量齊升。同區尚悅本月更錄約24宗成交，表現最為突出。



近月青衣交投量顯著上升，該行梁岳宏則透露，區內同期錄多達50宗成交，以上車盤市況最旺。青怡花園錄約3宗交投，平均呎價16,102元，較低位升15.5%。上述屋苑實用面積343方呎的原則兩房戶，現時售價598萬元，同類做價曾一度低至478萬元，期內升價120萬元。



至於新界西的屯門大興花園及屯門時代廣場，平均呎價較低位上漲約14%，分別11,846及14,650元。美聯高文帆透露，買家近期見大興花園樓價不再下跌，放盤又開始減少，已紛紛入市，目前入場單位叫價升至470萬元。祥益林偉光表示，該屋苑近期連錄成交，有區內買家以540萬元購入1期3座高層E室，以實用面積428方呎計，呎價為12,617元。



此外，個別市區細價物業，漲幅亦明顯。香港置業譚征表示，牛頭角得寶花園去年底平均呎價低至14,765元，現時回升13.1%至16,701元。主因該屋苑為市區少數仍提供有四百餘萬元上車盤，在買家搶盤情況下，目前放盤更只有約10個，樓價自然被推升。他舉例，項目實用面積282方呎單位，售價曾低至約410萬元，但現時同類叫價由498萬元起，漲幅更逾20%。



資深投資者吳龍飛認為，利淡樓市的因素消除後，買家恐樓價再升，紛紛加快入市。由於大批購買力釋放，預期未來數個月樓價有機會升穿去年高位，再創新高。

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