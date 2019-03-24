財經評論：經濟警號響不停　增長亮點成考驗

縱使全球股市繼續高位整固，惟經濟警號從未停過，就連美國聯儲局也預期今年不會加息，明顯要預留空間給其他國家放水，情況猶如2016年全球驚中國經濟放緩，迫使當時的聯儲局主席耶倫推遲加息計劃一年。令人憂慮的是，如今狀況恐不可同日而語了。



或許正正有了2016年的經驗，讓人們對如今中國挽救經濟及聯儲局提早暫緩收水的「默契」信心滿滿，下意識地認為難題總會迎刃而解，全球股市先行炒上。不過，歷史真的會輕易重演嗎？目前最大的難題就是經濟實在缺乏增長亮點。



要觀察全球經濟前景，可留意南韓出口，它被視為全球進口指標及經濟晴雨表，皆因由汽車到電子產品，都是銷往世界的主要消費品，尤其當中涉及的半導體科技更是自智能手機興起以來，全球最大經濟增長動能，衍生了不少周邊配件商機。不過，如今該國出口甚是悲觀，據初步資料顯示，3月1日至20日期間，該國出口按年再跌4.9%，反映過去3個月的頹勢未止，並極大機會連挫4個月，主要受中東、日本、中國等地需求大幅萎縮所影響。



倘細看南韓產業數據，反映着全球經濟增長潛力及科技命脈的晶片出口按年大跌25%，為2009年3月以來最大按月跌幅。由於美國和中國分別是南韓首兩大主要出口國，亦是世界首兩大經濟體，可想而知經濟放緩程度不能輕視，亦能解釋為何聯儲局速速「變鴿」。



事實上，如今形勢與2016年初有天淵之別，當時未舉行英國脫歐公投、沒有貿易戰、意大利債務危機仍待發酵，全球焦點主要集中在中國經濟，而中國亦有能力靠刺激借貸來救市，惟目前板斧明顯少於當年，信貸條件也不能過度寬鬆。



再者，聯儲局今次加息周期始於2015年12月，如今已累積加息九次，利率顯然脫離零息時代。當年美國總統特朗普未當選，減稅等財政政策沒有被動用，如今則已債台高築，再刺激經濟大幅增長的招數有限，勞動力亦見緊張，令企業開始面對加薪壓力，勢礙及盈利。更甚的是，全球股市估值也較2016年昂貴，足見任憑政府怎努力，也難以再創造同一救市效果。



其實，若果全球相安無事，目前最大的經濟推動力就是發展5G，讓大數據、智慧城市、無人駕駛等新科技系統能有序建設，從而拉動經濟。惟理想終歸理想，現實卻面對着列國爭霸，經濟焉能快速增長？目前此等情景，別作無謂憧憬。

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