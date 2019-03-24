安瑞科提升設施　改善毛利率

內地天然氣進口增加及燃氣企業擴充儲氣能力下，中集安瑞科（03899）去年多賺87%。該公司總經理楊曉虎表示，集團有信心承接更多訂單應付持續增長的天然氣儲運需求，但對擴大固定資產持審慎態度，期望透過提升現有生產設施的效益，去捕捉中國天然氣在能源消耗佔比提高的機遇。



中央去年下令燃氣分銷商及上游開發商的儲氣設備要達到一年銷量的特定比重。中集安瑞科投資者關係主任黃梓楓表示，燃氣企業積極提高儲氣能力，以免冬季供應不足及捱貴價搶氣，帶動該公司以液化天然氣（LNG）為主的儲罐銷量按年增長超過1倍。她相信，燃氣企業提升儲氣能力的需求還未見頂，因為其儲氣能力的達標水平會隨售氣量增長而上升，因此到2022年儲氣產品都可望保持較快增長。



另方面，市場亦關注中國透過大舉採購美國LNG去縮減對美的貿易順差。中集安瑞科截至二月底止有106億元訂單，其中以圍繞天然氣儲存運輸及工程建設的「清潔能源」業務佔比最大，比2017年底顯著增加。



被問到產能可否滿足日後龐大需求，財務總監張紹輝稱，現時產能利用率高，惟公司傾向以自動化等形式優化生產線，一條生產線經改造後可多造幾種產品，更靈活的生產至少不用增加人手。



中集安瑞科業務分三部分，收入佔比最大的是清潔能源；還有化工環境（儲運化學品和危險廢料）及液態食品（如飲品、食油和調味料的生產容器和建造啤酒廠）。去年液態食品的毛利率達22.51%，惟清潔能源僅14.58%。



張紹輝希望透過改進廠房提高清潔能源業務的毛利率，今年相關資本開支會有2億至3億元，又指研發開支佔收入比重會提高到收入的2至3%。黃梓楓稱，公司會把營銷資源側重於工程服務方面，因為幫客戶建設項目後可望還有後續的產品需求。



她又說，液態食品核心技術在於反應罐，期望將其應用從釀製啤酒伸延到化工和製藥等其他領域。

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