樓價UPDATES：長沙灣喜遇租務交投暢旺

長沙灣喜遇本月租務交投暢旺，至今暫錄9宗個案，平均實用呎租約48元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島31座中層F室三房戶，實用面積676方呎，以1,150萬元易手，實用呎價約17,012元。據了解，原業主於2015年7月以935萬元購入，帳面獲利約215萬元。



九龍區



●喜遇低層A室，實用面積309方呎，採一房間隔，坐向東北方，以1.38萬元租出，呎租達45元。若以業主一七年一手購入價465萬元計，租金回報率約3.6厘。



●九龍塘畢架山花園2座中層E室，實用面積807方呎，屬三房設計，獲用家以約1,280萬元購入，實用呎價約15,861元。原業主於2009年3月斥資498萬元購入，現升值逾1.5倍。



●受多個市區新盤夾擊，茶果嶺麗港城本周末僅錄1宗成交，全月交投量為21宗，平均實用呎價13,800元。屋苑14座高層F室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，享東北開揚景觀，以705萬元易手，實用呎價13,636元，單位4年升值兩成。



新界區



●荃灣中心本月至今暫錄約23宗成交，平均實用呎價約13,684元，較2月全月約15宗顯著轉旺。屋苑15座中高層C室，實用面積329方呎，獲同區租客「即睇即買」，成交價約472.8萬元，實用呎價約14,371元。至於周六、日未受天氣影響，睇樓依然大旺，荃景圍各大屋苑錄得約7至8宗買賣成交，買家以上車人士為主。



●屯門大興花園連錄買賣，屋苑1期3座高層E室，實用面積428方呎，以兩房兩廳設計。有區內上車買家鍾情單位客廳及房間均擁開揚景觀，加上見業主願減價10萬元，故以540萬元購入自用。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/