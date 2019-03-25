華興資本早部署　料拓科創板佔優

上海證券交易所新設的科創板已於上周一(18日)起接受上市申請。內地金融機構華興資本(01911)首席營運官項威接受傳媒訪問時表示，集團旗下的華菁證券已做了不少部署，亦有客戶計劃在科創板上市。



科創板試行註冊制，項威指不管是定價策略、銷售方式等，註冊制的發行制度與海外的制度更加相似，由於集團在海外資本市場有豐富的經驗，故對這套制度熟悉，結合集團對中國資本市場及新經濟行業的理解，有自身優勢。



他坦言，華菁證券現時的投行業務規模較小，屬於中小型券商，相較大型券商而言，資本較少，或未能承接大批的科創板上市項目，但希望做真正有影響力及優質的科創板項目。聯席首席財務官崔強指出，相關業務仍在起步階段，不期望華菁證券短期內能為財務帶來許多利好影響。



被問及對「科技泡沫」現象的看法時，項威承認，現時部分科技股出現泡沫。由於中國於過去50年的資金充裕，有「不應該參與的資金參與(一級市場)」，導致泡沫形成，預料「靠融資推起來的企業」有倒閉風險，但認為市場調整並非壞事，能把劣質的資產淘汰。



另邊廂，集團早前透露有望今年內推出財富管理新業務。項威指，由於原有客戶發展成熟後，有財富管理需要，有關業務是自然的延伸。現時目標客群為新經濟企業的創始人或高級管理層，及高端客戶為主。



崔強補充，核心團隊已陸續到位，今年上半年增聘十數員工，日後會視乎業務發展再增聘人手。

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