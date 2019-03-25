古勝：5G概念股伺機翻兜

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股上周五大跌，當中原因是美債息出現倒掛，令經濟衰退憂盧升溫。美國三個月期國債孳息率收報2.4424厘，高於十年期國債息2.439厘，預示美國經濟將可能步入衰退，市場恐慌情緒加劇，道指大跌460點收報25,502點，並拖累港股ADR急插，估計周一港股都要低開幾百點。



咁恒指跌後有冇得反彈，好視乎資金對後市睇法，而純睇牌面，港股市底轉弱似無懸念，持重倉者應先行減磅為上。



睇番重磅股，上周騰訊控股(00700)同中國移動(00941)公布的業績都不如人意，股價自然易跌難升，中移更有要錢唔要貨的迹象，短短兩個交易日自87.7元跌到最低見80.05元，以一隻大藍籌而言都幾過分！



值得留意的是，喺本周季結前仲有一眾內銀股派發成績表，周三先由建設銀行(00939)打頭陣，周四到工商銀行(01398)，農業銀行(01288)、交通銀行(03328)及中國銀行(03988)則周五公布業績，對後市表現將起關鍵作用。



當然，中美貿易談判仍是主導港股後市關鍵，家陣睇落中美雙方在細節問題如知識產權上暫難達成共識，如果一路都係得個拖字，恐「遲則生變」。今年第1季升得好正路的港股，隨時急回番一二千點都唔出奇，大家要做好心理準備及風險管理。



面對市況波動加劇，現時策略除減磅外，市場又有否好選擇呢？事實上，部分受貿戰影響較微，行業發展前景穩定的板塊，值得做定功課，搵番個靚低位收集作中線部署，而古勝就依然看好早前整固一輪的5G概念股。



從基本面睇，今年為內地5G發展大年，部分手機生產商將有5G手機推出市場。此外，歐洲各國未來仲聽唔聽美國支笛，齊齊打擊中國5G相關技術發展亦成關鍵。事關德國最大電訊商早前估計，若華為被禁參與當地5G網絡建設，其推出5G的時間恐被押後兩年，且會招致數以十億計歐元的額外成本。



既然歐洲政府有自身利益的考慮，未來內地5G項目在歐洲之發展前景仍未須太過悲觀。早前中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)、中國通信服務(00552)、長飛光纖光纜(06869)以及京信通信(02342)等皆已率先調整，短期若隨大市進一步向下，估值變得更具吸引力。值得逢低吸納，當中建議以人氣較旺的鐵塔及中興作為穩膽，前者勝在穩陣，後者就博跌得深時彈得快。



另外，港股中長線前景未明下，繼續炒股不炒市，順勢進熱門板塊贏面反而更大。好似早前提過的物業管理股，睇落依舊有運行，新股奧園健康生活(03662)持續攀升，而中海物業(02669)上周五亦創出新高；至於碧桂園服務(06098)及彩生活(01778)則微升1.4%及1.3%，牌面上板塊保持住不俗人氣，有信心唔怕小注短炒。

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