信安擬夥建行內地發展退休金業務

中國人口老化刺激退休保障產品需求，美國信安金融集團(信安)為抓住銀髮商機，擬夥拍建設銀行(00939)於內地設立第二間合資公司，發展退休金業務。管理層透露，內地及香港於國際業務中為集團貢獻兩成盈利。



目前內地退休保障主要由政府承擔，信安亞洲區總裁張維義認為，現行退休金制度缺乏可持續性，預料未來將持續改革。他指，內地政府或需將部分財政負擔轉移至個人，意味將有更多市民購買退休保障產品，加上內地人口老化問題嚴重，相信退休金業務具潛力。



為進一步拓展內地退休市場，信安總裁兼首席執行官韋達志表示，信安與建行將合組第二間合資公司，透露現已進入最後審批階段，惟未有透露股權架構等細節。



同時，信安亦會繼續開拓其他市場，包括聚焦經濟發展較迅速的新興市場。韋達志表示，除美國本土業務，中國已成為集團國際業務中第三大利潤來源，內地及香港則合共貢獻兩成利潤。



事實上，早於2005年，信安與建行已在內地合資設立建信基金管理公司，主營資產管理業務，信安擁有25%股權。

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