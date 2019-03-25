黃國英：美股未引發死亡漩渦

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，上周五美股急跌，但幅度並不特別。近期一直是慢牛走勢，周四還是喜氣洋洋，期權引伸波幅極低。跌勢忽然加速，理應引發漩渦效應，加上是周五關係，市場會相比平日更審慎，削弱承接力。



這樣的客觀條件下，其實算是跌得少，主要是累積升得多，季結又將至，不少人不介意先行獲利回吐而已。唯一是銀行股連續四日沿途直插，有份跌無份升，低息環境注定無運行，避之則吉。



自己周五也有執行紀律先行減持部分，將組合槓桿降低，避一避風頭。見淡友攻勢不外如是，已經準備部署回身入場。一減一加，表面上多此一舉，但當時預期死亡漩渦頗大機會出現，持倉太高防守力根本不足，自然要控制風險，而假如市勢一瀉如注，亦不會有這樣快就重新買貨的打算。



經濟數據差，暫時是情有可原，貿易戰陰霾之下當然會放緩，市場未必會太在意。何況有些行業在不景氣中，依然不受影響，例如5G建設便勢在必行，長息偏低，反而會提高這些穩健公司的估值，絕對應該把握機會去爭取超額回報。



由於銀行股失寵，市場主要指數要破頂會很難。假如閣下還是以恒指論牛熊，未能接受炒股不炒市的話，那麼離場會是最佳選擇。



因為不易估計強勢股及弱勢股哪一方的影響力會較大，炒指數上落和賭大細差不多，往後很可能是一邊一段，左一巴右一巴。真正重要的是發掘不受市場表面情緒左右，持續向好的公司。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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