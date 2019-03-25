譚仔國際：兩品牌不會合併　冀攻海外及上市

以經營米線食店起家的譚仔和譚仔三哥，繼前年相繼被日本烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」母企TORIDOLL收購後，滿肚發展大計。管理該兩個品牌的譚仔國際在今年1月成立，公司行政總裁劉達民接受訪問時表示，兩個品牌會各自主攻不同客戶群，獨立營運，不會合併。未來計劃到境外大展拳腳，至於上市則是一個長遠目標。



他表示，目前兩個品牌共有106間分店，並計劃在三年內增加至160間，今年上半年計劃在港九新界等地多開5間分店。境外首家分店則計劃在明年開設，目標地區包括南中國和東南亞。



劉氏意識到內地米線市場競爭大，米線的價格差異亦大，香港的價錢在內地屬於中高端，故正研究一個適合內地市場的價格水位。據稱譚仔的客戶群多以年輕女性及年輕家庭為主，譚仔三哥則主打年輕人。未來舊店舖會陸續改良，以凸顯形象。



TORIDOLL於2月中公布，兩宗收購幫助其截至去年12月底為止9個月的海外業務收入，按年增長172.52億日圓(或3.3倍)至224.79億日圓；海外業務利潤按年增長8.3倍至25.21億日圓(約1.8億港元)。

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