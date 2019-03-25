劉嘉晉：智能家居市場商機龐大

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，據Strategy Analytics發布的研究報告《2018年全球智能家居市場預測》指出，2017年全球智能家居市場規模達到840億美元，2018年全球智能家居設備、系統和服務的消費者支出總額更接近960億美元，並在預測期(2018至2023年)的複合年增長率為10%，達到1,550億美元。當中北美將佔總支出的41%或400億美元，其次是亞太地區260億美元，西歐則為170億美元。



筆者相信，主要業務環繞智能家居發展的公司將能直接受惠，其中東江集團(02283)的智能家居板塊市場需求增長持續。



集團現為北美兩家智能家居龍頭品牌若干產品的核心供應商，與品牌客戶維持良好的合作關係，更於年內陸續取得多項新產品部件之訂單，公司將不斷加強與龍頭品牌客戶合作，開發智能家居市場。



集團剛公布去年全年業績，錄得純利3.5億元，創上市以來新高，按年升16.3%，每股盈利42仙，派末期息14仙，增約16.7%。期內，營業額為22.98億元，增長23.5%，毛利7.2億元，升約15.5%。未來東江會積極進行併購，目標主要是有盈利能力、內地生產基地的具規模的企業，冀與集團產生更大協同效應。集團手持現金逾4億元，暫未有融資需要。



與此同時，今年集團將實施「外延內拓」策略，考慮在東南亞布局的同時，會加大中國市場發展，目標今年內地市場收入增長翻倍。基於未來發展前景秀麗，現價值得吸納，中線目標5.88元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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