【名家筆陣】吳小平：科創板不宜過分炒作

上星期五，期待已久的內地A股科創板第1批申報公司名單公布。筆者逐一審核，計算機、通訊有4家，專用設備有3家，其他如醫藥等2家。這9家公司確實是「硬科技」，沒有互聯網改造某個行業的各種「改良科技」或「模式創新」。



不過，很遺憾，第一批申報的公司都不是行業細分龍頭，更談不上隱形冠軍。如此亮相，有點低調。筆者所在的各私募投資群的反饋也是比較失望。目前，大家只能把這個事情當好事看：武俠小說裏，最早亮相的一定不是真正的高手，更加優質的高科技企業，還在後頭。



科創板的重要性，毋庸置疑。這個板的級別，比上海證券交易所高多了。應該說，並不是上交所管轄科創板，而是管理層大力支持上海與深圳加強金融競爭，把科創板定向嫁給了上交所。



因此，明白人應該清楚：這個板，沒有失敗的可能，也沒有失敗的選項。所有的資源，必須優先傾斜給這個肩負着各種重大使命的特殊交易平台。更明白的人也應該清楚：前3個月，是A股牛市甦醒，但是未來3至6個月，是科創板的審核時間，A股不應該再瘋狂大漲了，如果在科創板正式出台前，股指漲得太高，那麼即使科創板出台，也顯不出甚麼賦能牛市，顯不出甚麼歷史功績，那就是主板的「認知錯誤」。



經過2015年HOMS軟件+5萬億配資，我們認識到槓桿可以把牛市引爆。那麼，為何這次監管部門要在2019年牛市初期，就突然猛打場外配資？這背後，就是要強力壓住市場過快上漲。懂得這個道理，你就不應對未來幾個月的股指有過高預期，而江湖游資、牛散應適當收斂交易，公募等機構投資應增加藍籌投資，而市場內一批妖股們，應懂點規矩。



理論上，科創板確實提供了各種創新，註冊制、虧損股、AB股、紅籌+VIE，都理論放行了。但是，進入實踐，由於數千萬熱衷交易的散戶存在，真正的註冊制是難以實現的。



基於社會維穩，監管層不可能放行過於兇險、過於前衞的科創公司，這樣的投資，必須讓機構資金、高淨值人士資金組成的創投基金去承擔，因此，不要對科創板的自由度報以過大期望，飯還得一口一口吃。



另外，值得大家關注的是，科創發行制度的傾斜，導致機構(如公募、私募、保險資金、養老金、社保帳戶等)將通過網下配售拿走更多數量IPO股票，然後再返回二級市場，拋售給散戶，謀取無風險收益。因此，在科創板的初期，散戶面臨的不利和不確定性，將比傳統主板有甚之。



如以囚徒困境邏輯推測，當科創板第一批公司上市後，原來的主板股票也許會漲得更多，散戶應該留在傳統主板才是更加有利、理性的選擇，不可過高估計科創板。





吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。



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