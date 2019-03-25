羅尚沛：內銀股績後要炒上　靠催化劑

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，業績期臨近尾聲，之前公布的有人歡笑有人愁，笑得最大聲的固然是騰訊控股(00700)，這樣的業績配合這樣的市盈率仍然備受唱好，股價繼續在360元以上，比業績公布前衝到370元只是輕微下跌，可謂大步檻過。



比較之下，中國移動(00941)業績同樣差，但股價就跌得多了，由高位87.5元跌到80元才識煞停。大行嫌棄其ARPU和派息下跌，真係冤哉枉也。



眾所周知，去年中國手機要大範圍提速降費，中移APRU下跌早在預料當中吧，而且中移是增加了中期息減了末期息，全年派息是比2017年有所增加的。但同人唔同命，中移就躺着也中槍，騰訊就躺着來享受。



本周到內銀出業績，相信會比較正路。因為業績前四大國有銀行股價基本上是動也不動，大行要舞高弄低也要靠業績的虛實，不能如騰訊一樣明明是向南就偏說成向北。



以筆者最愛的建設銀行(00939)為例，憧憬貸款增長，淨利息收入可望提高和成本控制下，綜合7間券商對建行2018年業績預測，盈利增速介乎4.6至7.7%之間，以建行去年第3季實現營業收入增5.94%，淨利潤按年增長6.4%，不良率1.47%計，除非第四季勁插水，否則要達標並不難。



內銀派息一向穩定，減派息這一風險毋須擔心。當然，要內銀業績後有得升，達標和維持派息同步漸進，並不能滿足市場的要求。因此，以下兩大點可能是內銀之後跑贏大市的催化劑。其一是股價落後，內銀慢動作人所皆知，如果怕騰訊股價太強又怕中移太弱，內銀可以認真考慮。



第二點是貨幣政策的憧憬。美國暫停加息，對中國是好事，因為人民幣不再擔心中美息差而承受貶值壓力。今年SHIBOR和十年期債息估計不會如2017年及2018年那樣經常出現單日大爆發，而能處於較低水平。過去經驗，如果十年債息能穩定維持於3厘的水平，對實體經濟和股市是中線有利的因素。



不過，若要符合中國國情，光有低息但貸不到款也不能為實體經濟給力，因此人民銀行理應在美國暫停加息的同時出手放水。期待本周市場會預期4月份即第2季開始，央行會再次降準，若如此，內銀才有力回補落後的部分。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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