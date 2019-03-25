時富：安踏成功貫徹多品牌策略

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，安踏體育(02020)專注於中國體育用品市場，旗下有多個品牌。集團截至去年底止全年業績，營業額241億元(人民幣‧下同)，按年升44.4%，純利41.03億元，升32.9%，連續五年保持雙位數增長，優於市場預期。



收入上升主要受到配飾銷售按年錄得61.4%的增長帶動。派末期息28港仙，2017年同期派41港仙，全年度派息共78港仙(2017年財年連特別息共派98港仙)，分派比率約44.9%。派息比例的下降，主因是集團對Amer Sports的收購，需保留現金做準備。



安踏持續推進「單聚焦、多品牌、全渠道」戰略的發展，目前公司擁有包括安踏、FILA、DESCENTE、SPRANDI、KINGKOW及KOLON SPORT六個品牌覆蓋不同類型的市場。近期對Amer Sports的收購，Amer旗下十三個品牌，將助力安踏「多品牌」戰略的發展。



此外，2019年集團將繼續推進店銷升級，持續對於安踏品牌及FILA品牌將小店改大店，以提升店舖總體效益。預計截至今年底，中國安踏店的總數目將達到10,100至10,200家(2018年底為10,057家)。中國內地、香港、澳門及新加坡FILA店的總數目將達到1,800至1,900家(2018年底為1,652家)。



另外，安踏近日發布有關Amer Sports要約收購公告，公司接受要約收購的股份佔Amer Sports全部股份及投票權的約94.98%(不包括Amer Sports及任何其附屬公司持有的股份)。要約涉及金額46億歐元，溢價率43%。我們認為這是安踏走向國際化的重要一步，同時此舉將增加其2019年收入，給予集團目標價58港元。

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