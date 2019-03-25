周樂樂：刺激政策加碼利新經濟股

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受擴張政策預期影響，上周A股震盪上揚。一周累計，上證50指數漲1.44%、滬深300指數漲2.37%、滬綜指漲2.73%、深成指漲3.44%、創業板綜指漲2.9%。



28個申萬一級行業中，出現全線上漲。其中，最強五大行業指數是綜合、休閒服務、計算機、食品飲料、傳媒；最弱五大行業是銀行、農林牧漁、家用電器、電氣設備、有色金屬。



從數據來看，市場整體偏強，大藍籌走勢稍微強於中小盤股，主要政策刺激與市場板塊輪動因素有關；因經濟數據差於預期，周期性強板塊弱於非周期行業。



市場消息方面，聯儲局會議紀要顯示因經濟下行壓力增加而暫停加息，這大大減輕了中國貨幣政策擴張壓力。由於經濟周期不同，中美兩國的經濟周期也不同，中國因2018年經濟下滑而進入降息降準周期，而同期美國經濟仍處於強勁增長中，聯儲局連續加息，這局面增加中國匯率貶值壓力。



今年第1季度，中美貿易戰對全球經濟影響開始顯露。2月份經濟數據，不單單中國，連日本、南韓、德國及法國等主要經濟體也出現明顯下滑，美國經濟下行壓力當然也在增加。最近金融市場逐步反映經濟衰退擔憂預期，德國十年期國債兩年半以來再次出現負孳息率。



美國三個月與十年國債孳息率出現倒掛，即三個月國債孳息率比十年期債息還要高，這被經濟學家視為經濟衰退的風險指標，預示着美國經濟衰退即將來臨。



另外，在匯率貶值壓力減輕背景下，最近中國政府再次強調發揮逆周期調控的作用。中國人民銀行表示營造適應的貨幣環境，強化貨幣政策的逆周期調控；財政部表示積極財政政策發揮逆周期調節作用；銀保監會表示強化逆周期調節監管措施；國家統計局表示把逆周期調節落實到位。



根據各重要部委陸續對逆周期調控的表態，筆者認為中國應對經濟衰退的刺激政策將會加碼，且市場早前預期的寬信用與寬貨幣、減稅減費、加大對外開放、加大對新興產業扶持、國企改革等重要政策，將逐步推行，這對A股市場必然是新周期的拐點。



策略上，在全球經濟衰退背景下，預計聯儲局停止加息後，其他國家央行將會陸續公布降息應對經濟下滑。環球貨幣環境利於中國推行寬信用與寬貨幣的政策，這對新興行業刺激的彈性更大，尤其在科創板推出的提振下，可重點關注醫療健康、生物科技、教育、金融科技等新經濟板塊。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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