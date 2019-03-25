東方日報B1：道指下瀉恐累港股大幅低開

美國及歐元區最新製造業採購經理指數(PMI)遜預期，美國長、短國債孳息率又出現「倒掛」，令市場對經濟衰退的恐慌重燃，美股道指上周五急瀉460點，勢拖累本周亞洲區股市反覆，恒生指數周一(25日)或低開近500點。有券商直言，倘內地股市偏軟，或中美本周貿易談判再添陰霾，不排除恒指有機會下試28,131點的250天牛熊分界線。



香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)上周五全線向下，滙豐控股(00005)、中國海洋石油(00883)、中國人壽 (02628)、建設銀行(00939)及騰訊控股(00700)等ADR，較本港收市下跌逾2%。折合恒指ADR下挫494點，至28,619點。



中投傲揚基金經理溫鋼城直言，PMI及國債孳息向來是經濟的領先指標，現時此兩項數據都顯示未來環球經濟續有下行風險，加上季結在即，內地循例「水緊」，香港一個月銀行同業拆息亦升上1.77厘的兩個半月高位，港股短線料出現調整。倘內地股市不太差，恒指28,700至28,800點或有支持。



他又指，儘管未來一、兩日恒指50天線有機會升穿250天線，出現「終極黃金交叉」，但根據經驗，恒指往往會回落至50天線(約28,120點)，不排除考驗牛熊分界線。



不過，他認為只要恒指不跌穿27,260點的「雙底頸線」便問題不大，即使美國長、短期國債孳息率「倒掛」，根據歷史，起碼要三至十五個月才會出現經濟衰退，而且他相信各國央行會「出招」救市。若恒指回落至28,100至28,200點水平，可伺機低吸5G概念股、「豬肉股」、高息股及公用股。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，今年首季市場只着重炒作貿易談判進展良好及內地救經濟的憧憬，完全忽略經濟數據。儘管現時美國增長只是放慢，但歐元區經濟可說處於衰退中，未來數月環球經濟數據料持續轉差，即使中國推出減稅降費等刺激經濟措施，相信要在兩、三季之後才會見到成效，一旦中美貿易談判若沒有實質成果，恒指短線或下試28,200點。



他表示，倘恒指跌穿「頸線」，投資者宜先離場，持現金為上，因恒指或有機會步入熊市三期。



此外，耀才證券研究部總監植耀輝表示，歐洲國家經濟數據持續萎縮，以及美國債息出現「倒掛」，確實加深外界對環球經濟衰退的憂慮，加上港股至今已經累積了一定的升幅，相信本周港股會出現震盪調整，但是否代表港股反彈浪已完結則尚待觀察，仍然需要視乎內地A股表現。



他解釋，美國聯儲局對貨幣政策轉向寬鬆，反映對美國經濟增長前景看法較悲觀。雖然上周美股大跌，惟現時港股與美股的聯繫已經減弱，更多時間是A股的影響力更顯著。考慮到A股受外圍市場左右力度較小，加上本周有多隻中資股公布業績，預期恒指在28,700點有支持，投資者可以待大市調整後才作部署。

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