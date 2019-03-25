陳汝銘：鞍鋼盈利能力續改善

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，鞍鋼股份(00347)是內地大型鋼材生產企業，主要生產及銷售熱軋產品、冷軋產品、中厚板及其他鋼鐵產品，廣泛應用於機械、冶金、石油、化工、煤炭、電力、鐵路、船舶、汽車、建築、家電、航空等行業。



集團剛公布去年度業績，實現利潤創歷史新高。按中國會計準則，實現營業收入1,051.57億元(人民幣‧下同)，按年增加14.7%，錄得純利79.52億元，增長19.8%，每股收益1.099元，每10股派息2.2元，另每10股轉增3股。



早前局部地區環保限產力道加大，對落後產能的化解與淘汰，使鋼廠產量有所下降，資源供給有所減少，但鋼鐵行業整體盈利水平有了較大的提升。隨着天氣回暖，下游開工率繼續上升，鋼庫存消化速度正持續加快，供需基本面相對較好。



去年下半年，鞍鋼完成對朝陽鋼鐵100%股權的收購，促進鞍山本部、營口和朝陽三個鋼鐵生產基地的協同發展，使集團產能規模和盈利能力也得到進一步的提升，配合其他城市的加工配送或銷售服務，集團在內地的戰略布局日趨完善。建議可於6港元附近買入，目標7港元，如失守5.8港元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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