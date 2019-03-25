大健：金魚缸內好人難做

大學畢業後出來社會工作已有10多年，愈來愈謹記「害人之心不可有，防人之心不可無」這個原則。尤其在金融行業工作，正所謂秒秒鐘幾百萬上落，你的一言一行，一個建議或一個決定，隨時涉及到別人的利潤。有些時間以為幫別人一個小忙，可是舉手之勞卻令自己惹事上身。



話說最近有位同事，有一天突然收到一個客戶電話，這位客人說到正與第三方有一些商業上的小爭議，希望我這位同事以專家角度解釋一些合約條文。與此同時，這位客人口中的第三方也找上我的同事尋求意見。我的同事基於「幫得就幫」，努力為雙方找答案。



這時正好給我知道這件事情，我即時建議同事還是不要被拖進爭議之中，即使以中立角度去解釋合約條文，若最終他們爭議未能解決，我擔心損失的一方會將同事「擺上枱」，以他所作出的解釋作為日後官司的根據。



同事聽到我苦口婆心的建議後顯然失落，並吐出了一句：「為甚麼世界要這樣？其實只是為了盡點能力幫助客人、做好工作，但就因為這些顧慮而不能做多一些。」結果過了幾天，同事接到公司法律部的一個電話，說那位客人指他提供了一些錯誤的建議而引致損失，現正要求賠償。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj