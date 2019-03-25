陳政深：小米業務布局沿軌迹而行

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股踏入業績期尾聲，正如上周所指，恒指來到目前水平，往上空間已愈來愈小，在上方阻力重重的同時，上推動力亦都略為減弱。不過，恒指於28,900點即20天線水平支持相對不俗，觀乎早前一段時間，指數的回吐幅度均不及理論幅度，反映市底甚強，預料月底前投資者的主題仍將落在企業業績之上。



小米集團(01810)在業績後股價表現略見爭持，短線而言，預料仍將在11至12元之間上落，並醞釀突破。其業績表現優於市場預期，對股價的催化作用卻似乎有限。投資者對小米其中一個觀察重點，是其顯現通過「硬件」去滲透市場，從而開拓高毛利的應用業務市場之能力。



事實上，小米在方向上的確正遵行此模式，其去年整體收入1,749億元(人民幣‧下同)，按年增長52.6%；當中IoT及生活消費產品分部收入增長86.9%至438億元，而互聯網服務分部收入增長61.2%，至160億元；廣告收入按年增長79.9%，至101億元，雖然在份額上，佔總體收入仍然較低，但亦明顯見到增長迅速。



至於核心的手機業務，本身亦表現不俗，分部收入1,138億元，按年增長41.3%，期內手機銷量1.19億部，按年增長近三成，須知道同期全球手機出貨量有4.1%的跌幅，小米已是有所交代。



手機表現理想，主要受惠其於國際市場的收入，大幅增長1.2倍，至700億元，佔總體收入份額由12%大幅增至四成。策略上，小米中長線角度確有收集價值，短線則宜先行觀望其股價能否突破12元。投資者可等待升穿後買入，目標15元，跌穿11元止蝕。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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