鑫濤：投機者易跌入槓桿陷阱

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，有一位名叫濤江的內地期貨操盤手，在他的著作《作手：獨自徘徊天堂與地獄，一個操盤手的告白》中提到一些筆者十分認同的投機炒作見解，例如：「投機者滿懷希望進入股票、期貨市場，整天在人性的貪婪和恐懼的支配下，匆匆忙忙地買進賣出，自以為正奔向天堂的路上。可悲的是，我們往往只有在事後，甚至事後也不知道，天堂在另一個人煙稀少的地方，我們不知不覺走的其實是通向地獄之路。在這個令人窒息、讓人氣餒，大多數投機者永遠將以失敗者的身份悄然退出的領域......」



濤江在書中活生生地形容市場上絕大多數的股票或是期貨炒家，根本便是活在地獄的領域中而不自知！而書中最引起筆者興趣的便是解釋了上世紀三十年代那個被視為最偉大的投機天才而且更被形容為傳奇人物的大炒家李佛摩(Jesse Livermore)，最終下場是悲慘地自殺的「真正死因」！



作者在書中這樣形容李佛摩的人生：「幾十年的交易生涯中，李佛摩的命運也似乎是這樣，一次又一次地從一筆小錢開始，通過在股票、期貨市場頑強努力的拼殺搏鬥，最終累積了成百上千萬美元。但是，一次又一次，因為各種各樣必然或者偶然的原因，稍不留意，他又迅速失去這些辛辛苦苦賺來的財富，陷入破產的困境，重新品嘗失敗的痛苦。」



李佛摩的投機生涯便是這樣的不斷重複這些穿梭於天堂與地獄的荒誕行為。這些行為對李佛摩而言，作者指出其實相當於他已把投機炒作的輸贏視作生命的全部，結果卻令生命的意義便得狹隘，令眼中的世界也因此被禁錮了。所以，一旦最後不幸地虧損至信心盡失，失去東山再起的希望時，屆時亦會同時喪失了對未來世界的希望，即是已到了一個「獵犬終須山上喪」的重要時刻了。



同時，在期貨市場的巨大槓桿效應下，大家也要留意，原來是會加倍放大了投機者本身在投機失敗時所產生的絕望、無助和孤獨的非理性感覺！李佛摩最終走上自殺之途，亦只不過是反映了他在巨大槓桿效應下始終克服不了人性的弱點而已。若從心理學的角度來看，最後他的死因似乎亦十分正常。



在筆者看來，其實不論天才與否，若一直把投機炒作視作生命的全部，只要是無力克服人性的弱點，最終的命運看來便只會像李佛摩一樣。而且最重要的是，股票或是期貨的投機炒作，其實是一個極不適合普羅大眾參與的殘酷輸家遊戲，他們一旦參與這個遊戲，必定很容易視之為生命的全部，結果自然不問而知，除了金錢外，除時連生命亦會賠掉。



目前的美股，即市上下波幅往往十分巨大，故筆者建議大家要對這個市場的衍生工具極之小心，普羅大眾更不能隨便參與。若以衍生工具參與這個市場，在如此巨大波幅再加上巨大槓桿效應下，即使看對了大市的短期走勢，其實往往亦難免會犯上了「贏粒糖輸間廠」的投機炒作大忌，克服不了人性的弱點，結果便始終脫離不了成為輸家的宿命。



李佛摩的悲慘下場，也早已告訴了那些一直希望用「以炒為生」的模式來增加收入的未受過專業訓練的普羅大眾。倘若是完全沒有正職收入的話，便切忌把投機炒作視作生命的全部及把之當作主要職業收入來源，否則只會不斷重複着穿梭於天堂與地獄的荒誕行為，而且最終必定是以悲慘的結局收場。

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