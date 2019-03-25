打工仔注意！強積金首季漲7%　人均賺2.2萬元

今年首季環球股市表現不俗，帶動強積金表現回勇。整體強積金於今年首季累升7.65%，為2010年第三季以來最佳，並結束前三個季度的下跌趨勢，帶挈每名「打工仔」平均帳面獲利近2.2萬元。



晨星（亞洲）截至3月20日數據顯示，整體強積金在月內升1.17%，為連續三個月向上。按截至去年底強積金資產總值8,130.24億元計，不計入其後新供款，3月份整體強積金獲利95億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約3,348元。



3月份大部分組別報升，當中表現最佳為升2.19%的香港股票組別，跟隨其後是升2.18%的中國及大中華股票組別，以及升2%的亞洲股票（不包括日本）組別。環球債券組別則升0.64%。



總結首季，由中港股票領升。中國及大中華股票組別升14.3%，香港股票組別升13.85%，排第三的美國股票組別升13.64%。



儘管首季整體強積金基金表現不俗，成員也不應掉以輕心。安柏環球投資部總監梁偉民表示，全球股市在首季向上，主因包括全球主要央行轉趨鴿派，以及對中美貿易關係改善的憧憬。



他又指，雖然美國聯儲局今年未必加息，並計劃停止縮表，但對股市的刺激作用已反映得七七八八，再者若之後宣布減息，更代表經濟轉差，股市未必升得起。特別是美國經濟數據開始轉弱，他對未來一至兩季股市表現不太樂觀，相信回調機會較高。



他建議，如果成員在去年下半年趁低位買了股票基金，該部分可選擇現時沽出以鎖定利潤，轉向投資風險較低的基金，例如把股債比例轉至各佔一半。部分亞洲債券基金可能未完全反映息口維持的利好，而亞洲股票中長期的增長潛力亦不俗，均可作首選。另邊廂，中國股票在首季升得太急，美股的上望空間則較其他股市少，回報相對風險不吸引，所以暫時皆不考慮。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎認同，美股和港股開始顯現調整迹象，因聯儲局開始停止加息甚或減息，反映經濟和企業盈利將轉差，對股市有調整壓力，建議進取投資者現時最多持有50%股票，其餘應轉為較保守的債券和存款，等待股市調整後的吸納機會。以港股為例，恒指三萬點之上蟹貨重重，衝高不成回落機會大，若出現利淡消息，四月份下試27,000點也不出奇。

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