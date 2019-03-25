異動股：嘉年華國際復牌彈38%　主席持股被斬倉

嘉年華國際(00996)復牌，股價最多反彈近38%，高見0.04港元，最新仍漲27%，報0.037元，成交逾5,100萬元。





【07:14】嘉年華國際發盈警 主席逾10億持股遭強制出售

嘉年華國際(00996)周一(25日)復牌。公司公布，預期截至去年12月底止年度錄得逾30億港元的大幅虧損，惟須待獨立估值師最終確定估值結果，及公司核數師進一步審閱，方可作實。



錄得虧損主要由於物業減值虧損約6.1億元；集團投資物業公平值變動產生之虧損約2.9億元；按金及其他應收款項之減值虧損約10億元；證券投資產生之虧損約2.5億元；投資之虧損撥備約6億元；及公司物業開發分部之毛利率減少所致。



2017年全年公司錄得股東應佔溢利約5.25億元。



有關媒體報道公司未經授權披露截至去年12月底止年度財務表現之資料，公司澄清，並無授權披露公司截至去年底止年度之任何財務資料。



另外，由主席、行政總裁兼主要股東景百孚旗下Better Joint、Glory Merit及Elite Mile，所持有的合共約10.35億股公司股份，於上周三(20日)在聯交所被強制出售，此乃由於若干證券經紀執行部分與若干由Better Joint、Glory Merit及Elite Mile持有之股份有關的股份抵押及或保證金融資。



由於上述強制出售，景百孚於公司所持的股權於當日由約40.32%減少至約35.97%。



董事會亦注意到向董事會呈報之股權數目與景百孚及其控制之公司提交之權益披露通告不一致。董事會查詢有關問題並要求景百孚及其控制之公司提交權益披露通告。



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