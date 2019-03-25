異動股：李寧遭非凡中國減持　兩股齊挫

李寧(02331)遭主要股東非凡中國(08032)減持，李寧股價最多下挫8.6%，低見11.6港元，成交1.6億股，涉及19億元；非凡中國最新挫4.9%，至0.58元。





【07:34】李寧遭非凡中國減持1.48億股

李寧公布，主要股東非凡中國以折讓約7.72%、每股11.72元，配售其1.48億股已發行股份，相當於該公司已發行股份約6.8%。



非凡中國公告預期，將於2019年3月27日完成，所得淨額約17.172億元。公司考慮於配售事項完成後宣派特別股息，並計劃將部分所得淨額用作一般營運資金；另將繼續持有李寧公司的剩餘權益作一項長期投資。



非凡中國指出，若銷售股份於配售事項完成後出售，將持有1.51374億股李寧股份，佔其已發行股本總額約6.9%及兩項可換股證券。



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