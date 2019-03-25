【股民熱話】捕捉股王騰訊最佳入市時機

東方產經專欄作者司慕渢：「股王」騰訊(00700)上周四(21日)派成績表，去年盈利787.19億元人民幣(下同)，按年升10%，遜市場預期。本以為上周五(22日)股價要「洗白白」，誰知低位僅見過357.6元，高位曾見369.6元，收市升0.55%，報365元。



要解構騰訊面對績差但股價仍「不敗」之謎，大家要認識一個詞語，就是「非通用會計準則」(「non-GAAP」)。若以「non-GAAP」計算，股王去年盈利774.69億元，按年升19%，略高於市場平均預測賺760億元。



再看去年末季其盈利142億元，按年跌32%，表面上是遠遜於市場預期的175億元，但若以「non-GAAP」計，末季純利按年增長13%至197億元，高於市場預期的上限194億元。故見公布業績翌日股價不跌反失，原因不言而喻。



綜觀多家投行發表的報告，亦指騰訊的「non-GAAP」盈利勝預期，故上調其目標價。所謂「non-GAAP」，主要是排除若干現金項目及併購交易的若干影響，能更真實反映持續經營業務的表現。由於新經濟企業盈利受投資項目變化及股權獎勵撥備等非現金項目的影響較大，故在評估新經濟股業績時，以「non-GAAP」盈利作參與會較準繩。



以騰訊業績為例，前年末季因反映易鑫(02858)、搜狗及SEA上市而錄得大額已變現出售收益，反而去年末季卻因向戰略黟伴發行騰訊音樂普通股而錄得非現金支出21億元，致使「GAAP」與「non-GAAP」的盈利出現差距。



有各大投行唱好護航下，騰訊股價短期料可企穩250日線樓(351元)上，次季的展望並不悲觀，其股價行情更有機會成為年中內地科創板開波前的預演。至於風險因素，離不開政策風險和經濟景氣。不過，股王終歸是一家有政府支持、擁十四億人口的龍頭創科企業，還是不得大淡，只要相信新經濟的未來，股王還是長線投資組合不能缺少的一員！



東方產經專欄作者司慕渢

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