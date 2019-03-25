【市前重點睇】CNH降至6.727　金價企1312美元

●美匯指數企96.6水平，離岸人民幣(CNH)降至6.727，港匯企7.847，歐元跌穿1.13，英鎊升至1.32。金價反覆企1,312美元。布油跌至66.9美元水平，紐油企58.8美元。道指期貨向好。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨曾跌逾400點。



●美國特別檢察官穆勒結束「通俄門」調查，沒有發現特朗普競選團隊與俄羅斯勾結的證據，但對總統是否妨礙司法未下結論。道指期貨曾升近百點。



●中美新一輪貿易談判即將啟動，特朗普表示兩國「接近」達成協議。美國貿易談判代表萊蒂澤和財長姆紐欽定於3月28至29日訪華，中國副總理劉鶴4月3日將訪美。



-英媒報道，中國目前拒絕在美國要求的放鬆數字貿易限制方面作出讓步。



●外媒報道，美國航空安全監管機構暫時批准波音針對其已停飛的737 MAX飛機的軟件修改和飛行員培訓。



●道指上周五(22日)收報25,502點，跌460點或1.77%；標指報2,800點，跌54點或1.9%；納指報7,642點，跌196點或2.5%。 https://bit.ly/2Oq1Rgd



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,624點，跌489點或1.71%。



●美國2月份預算赤字達到2,340億美元，創下歷史紀錄；本財年首5個月關稅收入幾乎翻倍。



●全球孳息率下挫。

-美國3月期和10年期美債息率2007年來首現「倒掛」，10年期息率上周五跌9.79個點子，報2.439厘，創年內新低。

-德國10年期孳息率自2016年來首次跌破零。

-澳洲10年期息率也創歷史新低。



●美國3月製造業採購經理指數(PMI)創21個月新低。



●紐約4月黃金期貨上周五收漲0.4%，報每安士1,312.30美元，創2月28日以來收市新高。



●紐約4月期油上周五收跌0.94美元，跌幅1.57%，報每桶59.04美元；布蘭特原油期貨收跌0.83美元，跌幅1.22%，報67.03美元。



●英國富時100指數上周五報7,207點，跌2.01%；德國DAX指數報11,364點，跌1.61%；法國CAC指數報5,269點，跌108點或2.03%。



●英國脫歐進入關鍵周。如果英國議會本周還是不能批准脫歐協議，那麼首相文翠珊可能會在4月12日之前向歐盟尋求另一次延期。



-若英國議會本周批准脫歐協議，則脫歐可以延期至5月22日。

-據報英國內閣在策劃威脅文翠珊下台，而歐盟也正為此情況作準備；不過，財政大臣夏文達稱罷免首相於英國無益。



●中國國務院副總理韓正表示，允許更多領域實行外資獨資；將進一步降低關稅。



●人民銀行行長易綱指出，進一步推動金融監管體制改革，擴大金融對外開放。



●上交所已受理9家科創板上市企業申請，合計融資額約110億元人民幣。



-據上交所發布科創板上市審核問答，原則上要求申報前清理對賭協議。



●中國石化今年資本支出預算為1,363億元人民幣，提高至5年來最高水平，以增加油氣產量。



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