外匯局潘功勝：穩妥有序推進資本項目開放

外匯管理局局長、人民銀行副行長潘功勝早間在中國發展高層論壇2019年會上表示，過去幾年，中國努力在提高匯率靈活性和保持匯率穩定之間求平衡，有效避免了人民幣匯率無序調整、和主要貨幣的競爭性貶值。未來要更好發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



他表示，中國將繼續穩妥有序推進資本項目開放，下一步，資本項目開放將着力推動少數不可兌換項目的開放，構建高水平的開放型經濟。



據外匯管理局官員在2016年初接採訪時曾表示，資本項目不可兌換子項目僅剩非居民境內發行股票，貨幣市場工具和衍生品業務等3項。



他指出，中國經常帳戶更趨平衡，是中國經濟結構不斷優化和內外部平衡的反映，也客觀反映中國並不以追求經常帳戶順差或者貨物貿易順差為目標。





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