亞洲股市：日股瀉逾600點

道指期貨延續跌勢，暫挫逾160點；日本日經225指數一度挫逾600點，低見21,005點。





【08:17】亞洲股市：日股瀉逾500點 韓澳股齊跌1%



美股上周五收跌1至2%，其中道指大跌460點；道指期貨跌過百點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨挫近500點。亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段大挫540點或2.5%，報21,086點。



板塊方面，能源股跌逾3%，工業及金融股齊跌超過2%。個股中，日立建機下滑5%，川崎汽船、第一生命控股及TDK同跌逾3%。



日產跌1%。外媒報道，其計劃在西班牙巴塞隆拿裁員400至500名員工。



Taiyo Holdings跌1.5%。公司擬回購1.32%股份。



南韓首爾綜合指數跌30點或1.3%，報2,156點。三星電子跌逾2%。



澳洲悉尼普通股指數跌7點或1%，報6,208點。板塊方面，資訊技術及能源股均跌2%。個股中，澳洲礦業下瀉逾7%，Dacian黃金挫5%。



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