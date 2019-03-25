【即市分析】環球氣氛轉差要點做？

東方產經專欄作者HS哥：當大家都以為港股仲係反覆上落市之際，美股上周五晚就先行轉弱，市場在歐美製造業採購經理指數遜預期及美國長短期債息差倒掛下，對未來環球經濟衰退危機意識大增，美國道指最終跌460點，港股ADR亦先跌一步，睇怕港股周一(25日)都好難有運行。



事實上，自美國聯儲局向市場發出年內停止加息訊息後，投資市場對壞消息敏感度開始上升，好似上周五恒指一度跌穿兩萬九點關口，已經屠殺恒牛第一浸重貨區，而恒指牛證最新重貨區分布在28,500點至28,799點水平，街貨共有18.1億份，相當於約3,401張期指合約，至於大戶會一口殺晒呢批牛仔，定等儲多少少貨再慢慢嘆，真係要有水晶球先知。



睇埋港股晴雨表香港交易所(00388)，雖然有不少潛在利好消息刺激，如中美兩地幣策轉寬鬆、正初步研究如何增加中小型公司股份整體流通量及新三年計劃、MSCI增A股比重等，不過上述因素都要時間作反映，但資金面對悲觀市況可能已經等唔切。



走勢上，港交所股價自3月初至今與14日RSI呈頂背馳，MACD熊叉更持續擴闊，後市跟隨外圍調整機會急增，同時間港股市底轉差下，短期進一步調整機會頗大，所以周一無論大市低開幾多點，似乎主要入市策略上，只在於做唔做淡或是在甚麼價位開淡倉？至於博反彈此等高難度動作，都係留番畀其他高人啦！

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