恒指一度急挫600點　騰訊友邦領跌　瑞聲逆市飆6%

道指上周大跌，道指期貨延續跌勢並擴大至逾百點；港股早段曾挫615點，惟28,500水平有承接，恒生指數跌幅收窄至400餘點。國企指數跌近200點，主板成交410億港元。



重磅股騰訊跌2.7%繼續領跌；友邦保險跌幅收窄至2.6%；中國平安跌1.8%；滙豐控股跌1.2%；中國移動回穩。



中國神華績後受壓，曾挫6%，暫跌4.5%，是表現最差藍籌。醫藥股回吐，石藥集團及中國生物製藥跌4.4%及3%。



瑞聲科技逆市飆近6%，是表現最佳藍籌。公司預期今年下半年業績將較上半年明顯改善。其他手機設備股個別發展，舜宇光學跌0.7%；丘鈦科技跌0.6%；高偉電子績後漲4%。



中國太保績後獲大行唱好，曾漲2%，暫升幅收窄至1.5%。其他內險股則受壓，中國人保及中國財險跌逾3%；中國人壽跌逾2%；新華保險跌2%。



四大內銀股本周派成績表，股價跌1%至1.5%。憂慮美國經濟衰退，油價回落，三桶油跑輸大市，跌幅介乎2.5%至3.4%。





【09:22】恒指大挫611點 騰訊跌逾3%

美國關鍵長短期國債孳息率現「倒掛」，市場擔憂經濟衰退風險。亞洲股市跟隨美股急挫，港股開市跌611點或2.1%，恒生指數報28,501點。國企指數低開238點或2.07%，報11,279點。



騰訊及友邦保險兩大重磅股開市挫3.3%及近4%，合共拖低恒指208點。



吉利汽車及石藥集團回吐4.2%及4%，是表現最差兩隻藍籌。



其他藍籌股只有領展靠穩。本周公布業績的工、中、建三大內銀股低開1.1%至1.8%。



中國海洋石油及中國石油低開2.8%及2.4%；中國石化績後跌0.7%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

