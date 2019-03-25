A股快報：三大指數低開1%　信息股回吐

外圍股市受壓，內地股市全線低開1%。滬綜指低開45點或1.46%，報3,058點；深成指低開174點或1.76%，至9,705點；創業板指數低開31點或1.84%，報1,662點。



板塊方面，信息股回吐，傳媒娛樂股跌2.4%，煤炭股跌近2%，金融及鋼鐵股均跌1.7%，地產股跌1.5%，石油股跌1%。



貴州茅台低開1%至786元人民幣(下同)。國泰君安上調其目標價至970元。



聯化科技跌停板，報10.22元。公司子公司江蘇聯化科技和聯化科技(鹽城)受園區其他企業事故影響，部分產品延遲發貨，估計影響公司2019年1月至3月收入約1億元，一季度淨利預增約1至1.5倍。



科創板首批受理企業「影子股」大幅高開，聯明股份、泰達股份及卓翼科技升停板。上交所於上周五(22日)公布首批受理的科創板申報企業名單，分別為晶晨半導體、和艦芯片、安翰科技、武漢科前生物、睿創微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨及寧波容百。



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