避險情緒升溫　全球主要債息下跌　圓匯見109

環球經濟前景陰雲密布，全球主要孳息率下跌。美國10年期國債孳息率上周五創下年內新低，其與3個月期債息更呈倒勾，反映經濟哀退風險。而法德兩國經濟數據表現疲軟，上周五德國製造業PMI更出現逾6年最嚴重下滑，德國10年期國債孳息率上周五跌破零，為自2016年以來首次。



澳洲10年期國債孳息率上周五跌破1.8%，創紀錄新低，周一續企1.78%低位。日本10年期國債孳息率跌至-0.09%，為2016年9月來最低。



匯市方面，避險情緒升溫，日圓兌美元上周自111.6水平一路漲至上周五高見109.74，創下1月以來最大周漲幅。亞洲市早間圓匯高見109.71。



Gluskin Sheff首席經濟學家、策略師David Rosenberg日前一份報告指出，所有人需要做的就是閱讀美聯儲聲明第1段，央行大幅調降了其對經濟形勢的評估；措辭表明美聯儲遠比數值預測所表明的更為焦躁。股市可能不認同美國國債市場發出的衰退信號，但完全無視債券曲線的走勢將是愚蠢的。



他提醒，美聯儲發出明確鴿派立場的信號，可能一定程度上有助擴大息差；然而，經濟面臨的挑戰依然存在。







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