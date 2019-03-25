【即市分析】基建鐵路股勝在底子厚

美股上周五大跌，但港股中部分板塊依然值得短炒，好似上周熱炒的物業管理股氣氛唔錯，奧園健康生活(03662)及中海物業(02669)股價雙雙創新高，如果周一(25日)都未回，咁就真係人氣同鑊氣俱備。當然，如果認為物管股開車太急，不妨轉吼早前整固，暫時估值亦唔算太貴，且有國策支持的基建鐵路股。



從基本面睇，若然港股今轉跟隨美股向下，資金料重新部署，並有機會轉吼業務較穩建，且受貿易戰及美國經濟增長放緩憂慮較微的板塊。當然，市場預期中央未來將以撐基建、谷內需為支撐經濟增長的手段，又係對基建鐵路股有利。



另外，由於拉動經濟中的外貿持續疲弱，相信年內加大基建投資力度仍是今年首要工作重點。據內媒指，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3,000億元人民幣，較去年增加25%。另外，今年全國鐵路投資有望再超過8,000億元人民幣，甚至或創歷史新高，且MSCI於今年會分階段增加A股比重，中資股投資價值浮現。中央實施鐵路混改亦是今年重點之一，相信在眾多憧憬下，板塊前景自然樂觀。



睇番中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)及中國交通建設(01800)現價往績市盈率介乎5至8倍，相對中國中車(01766)的16倍，前三者估值相對偏低，其中又以中鐵及中鐵建走勢較佳。策略上，中鐵股價守穩7元水平其實唔怕買，至於中鐵建，後市若能守穩10至10.5元水平支持，同具值博率。

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