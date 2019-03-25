【即市分析】美債孳息倒掛港股實死冇生？

東方產經專欄作者股博士：港股今日(周一)開市大跌，主因美債孳息上星期開始倒掛，市場憂慮美國經濟衰退風險上升，避險意識急增，環球股市氣氛皆大幅回落。



睇番資料，美國3個月期債息現為2.4373厘，高於10年期國債息2.4372厘，短債息仍高於長債息，意味債市資金對中長線經濟唔太睇好，只願意投入較短期投資。按過住經驗，長短債息呈現倒掛，往往是經濟衰退之先兆，難怪市場氣氛咁差。



部署上，債市已現異動，股市亦開始亦步亦趨，如果整個投資市場氣氛持續轉差，相信一向較被動的港股亦唔會好得去邊。



其實，恒指自年初開始累升近季，相信未來若調整，跌勢亦唔講得笑，當中一眾重磅股料會率先被沽。策略上，騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)及建設銀行(00939)等重磅股股價今日低開後跌幅雖收窄，就算唔肯定是否「後抽」，即彈完就再急插，惟已持重貨者亦應逢反彈減磅，將潛在損失減至最少，方為上策。

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