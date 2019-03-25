環球主要央行續寬鬆　債息及圓匯走勢4月料逆轉

環球經濟前景憂慮升溫，引發全球主要孳息率下跌。當中德國10年期國債孳息率跌破零、澳洲10年期國債孳息率跌破1.8%、日本10年期國債孳息率進一步跌至-0.09%。美國3個月期與10年期國債孳息率更呈倒掛。



渣打香港財富管理部投資策略主管梁振輝認為，現時環球主要央行如日本、美國、歐洲等都採取寬鬆政策，加上聯儲局今年不會加息，這些都紓緩了市場對環球經濟前景的緊張情緒。他相信，相關政策會有利改善經濟，並可於4月公布數據時反映。



他又指，近日，避險情緒升溫並推升圓匯升上109，日圓兌每美元周一高企109.7水平，但預期，踏入4月，在相關數據公布後，日圓將回軟。



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