人民幣Hibor：隔夜息升至2.45厘　CNY高見6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.45厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.61至2.97厘，3、6及12個月拆息由3.04至3.43厘。



25/3/2019

隔夜 2.45592厘

1星期 2.61917厘

2星期 2.72350厘

1個月 2.86367厘

2個月 2.97567厘

3個月 3.04950厘

6個月 3.23350厘

12個月 3.43850厘



22/3/2019

隔夜 2.28858厘

1星期 2.55917厘

2星期 2.64500厘

1個月 2.82800厘

2個月 2.92650厘

3個月 3.05217厘

6個月 3.22850厘

12個月 3.43350厘



人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.7310，回升至6.7159，最新報6.7187；在岸人民幣(CNY)則由6.7218，升至6.7081，最新報6.7138。



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