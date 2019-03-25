【即市分析】瑞聲績差　點解仲彈得起？

東方產經專欄作者帥哥：瑞聲科技(02018)去年度業績遜色，惟股價今早(25日)卻逆市飆高5.5%，現報49.05元，暫升幅最大藍籌。



集團上年度營業額按年跌14.1%，期內純利則錄得37.96億元，按年倒退28.7%。績後多間大行發表報告，其中摩根士丹利認為公司季績遜預期，但早於上月底發盈警，預期2019年第一季盈利按年跌65至75%，該行較關注管理層對今年的營運指引，予其「減持」評級，目標價33元。



瑞信亦指瑞聲上季純利差過市場預期，予其「跑輸大市」評級，目標價33.2元。里昂將其目標價降至30.82元，重申「沽出」評級。不過，中金則將評級由「中性」上調至「推薦」，目標價更由60元升至70元。



由此可見，大行對其業績看法普遍偏淡，惟集團早前發盈警後股價反應不大，跌至44元水平已見一定支持，或反映市場對其盈利倒退有一定預期。另外，集團預期下半年超越上半年的空間會較多，未來派息比率冀維持40%。在大市氣氛轉差，市場欠缺炒作目標之下，股價累跌已多兼有未來憧憬的瑞聲成為投資者追捧目標。



不過，值得留意的是，手機設備股行業因素仍然疲弱，該股能否維持其反彈勢頭有待觀望，現時主要阻力在100日線約50元，支持位則在44元，在未有進一步利好消息前，只能短炒上落。

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